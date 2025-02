Un nouveau skin “pay-to-win” de la Saison 2 de BO6 et Warzone enrage les joueurs

Le T-800 fait son grand retour dans Call of Duty depuis le 6 février, dans le cadre d’une collaboration avec la franchise cinématographique Terminator.

Disponible dans Warzone et Black Ops 6, ce skin est inclus dans le pack Terminator Ultra Skin, vendu 3 000 CoD Points la boutique du jeu. Ce Pack propose deux skins d’opérateur T-800 (Modèle T-800 et Endo-cœur en titane), quatre plans d’armes avec munitions traçantes rouges et divers objets cosmétiques supplémentaires.

Cependant, le skin Endo-cœur en titane suscite une vive polémique. Les joueurs dénoncent son design, affirmant qu’il rend les adversaires difficiles à repérer. Sur Reddit, plusieurs le qualifient même de “pay-to-win”, suggérant qu’il offre un avantage injuste en partie.

Le skin T-800 jugé “pay-to-win” par la communauté

“C’est presque le retour du skin Gaia de MW2, bienvenue à lui“. C’est l’un des commentaires les plus likés sur le subreddit de Black Ops 6, faisant référence au skin Gaia de Modern Warfare 2 (2023), tristement célèbre pour rendre les modèles de joueurs quasi invisibles.

Un autre joueur ironise : “Ajouter des skins pay-to-win ? Voilà qui va sûrement faire revenir les joueurs…“

D’autres dénoncent une tactique commerciale bien rodée de la part d’Activision : “Ils savent que les joueurs paieront pour un avantage. Front Man, Nocturne, Gaia, Roze, Ghillie Suits… Tout ce qui est noir, mince ou difficile à distinguer se vend comme des petits pains.“

Un autre commentaire apporte une analyse plus détaillée : “Sérieusement. Ce skin est transparent à 50 %, il a un torse plus petit que les autres skins du jeu, des couleurs fades et une tête réduite. La hitbox est peut-être la même, mais la visibilité ne l’est pas.“

Si une majorité de joueurs s’accorde à dire que le skin Endo-cœur en titane est difficile à repérer, certains relativisent : “Franchement, il est bien visible. C’est juste un blocage mental.“

Un autre joueur ajoute : “Il est bien plus visible que les skins noirs. Pour une raison étrange, quand un ennemi porte du noir, je ne le vois pas tant qu’il ne bouge pas.“

Malgré ces arguments, de nombreux joueurs rapportent des situations où le skin pose problème. Parmi les points soulevés :

Peu visible en lunette thermique Difficile à repérer sur certaines maps Quasiment invisible quand un joueur est allongé

Ce nouveau skin “pay-to-win” relance le débat sur les skins qui offrent un avantage compétitif en multijoueur. Call of Duty a déjà connu plusieurs polémiques similaires avec des skins comme Roze ou Gaia, et les joueurs s’inquiètent de voir l’histoire se répéter.

Activision réagira-t-il aux plaintes de la communauté ? Rien n’est moins sûr.