Un nouveau correctif Warzone met fin au règne des COR-45 et Renetti

Les pistolets COR-45 et Renetti sont récemment devenus les armes qui tuent le plus rapidement dans Warzone en raison d’un bug, obligeant Raven Software à intervenir rapidement.

Le 14 août, JGOD, un créateur de contenu spécialisé dans Call of Duty, a découvert un bug permettant d’équiper le kit de conversion XRK IP-V2 du COR-45 sur des armes Akimbo. Introduit pour la première fois lors de la Saison 4, le XRK IP-V2 confère au COR-45 une gâchette binaire, transformant ce pistolet en un hybride entre pistolet semi-automatique et mitraillette, avec une cadence de tir accrue. Ce kit de conversion est largement considéré comme l’un des meilleurs du jeu, et il n’est normalement pas censé être compatible avec l’Akimbo.

Cependant, lorsque les joueurs ont découvert une faille permettant de manier ce kit de conversion en double, le COR-45 est alors rapidement devenu l’une des armes les plus meurtrières de l’histoire de Warzone en termes de TTK. La situation s’est encore aggravée lorsque les utilisateurs ont compris qu’ils pouvaient également exploiter ce bug avec les pistolets Renetti.

Toutefois, Raven Software a rapidement pris connaissance de la tendance et a corrigé cela.

Avant cette mise à jour, ZLaner, un autre créateur de contenu de Call of Duty, avait déjà montré en action la puissance dévastatrice de ces pistolets. Désormais, avec ces armes devenues inutilisables, une question se pose : quelle sera la nouvelle arme méta à courte portée ?

Depuis que la Superi a subi un second nerf consécutif, réduisant ses valeurs de dégâts minimum et à courte portée lors de la mise à jour du 6 août, cette mitraillette n’est plus en lice.

En rapport: Ce surprenant pistolet Warzone a le meilleur TTK du jeu au corps à corps

Cela laisse la Static-HV comme favorite. Cette nouvelle arme de la Saison 5 se distingue par sa cadence de tir rapide et son grand chargeur, ce qui en fait une menace redoutable dans les combats à courte et moyenne portée. De plus, la Static-HV affiche l’un des meilleurs TTK disponibles.

Selon WZRanked, cette mitraillette est actuellement l’arme la plus populaire du Battle Royale, avec un taux d’utilisation impressionnant de 21,7 %. En comparaison, la deuxième mitraillette la plus populaire, l’AMR9, n’atteint que 6 % de taux de sélection.

Cependant, si vous cherchez une alternative pour remplacer le COR-45 et le Renetti, consultez notre tier list des meilleures armes de la Saison 5.