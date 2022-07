Un nouveau bug Warzone du Stimulant le rend totalement inefficace

more

Load More

Nous ne savons donc pas réellement ce qui a impacté ce problème, et par conséquent, nous allons continuer de suivre les réseaux sociaux afin de voir si de nouveaux joueurs vont vivre des scénarios étranges avec cet équipement.

“Les Stimulants ne fonctionnent pas pour une raison quelconque lorsque vous avez le Speed Boost” a déclaré un joueur , tandis qu’un autre a ajouté : “Je crois qu’ils l’ont changé pour qu’il arrête de guérir quand on se fait tirer dessus.”

Et récemment, les effets annoncés du Stimulant semblent ne plus fonctionner comme prévu.

Mais à côté de sa forte popularité, le Stimulant a également été soumis à de multiples glitchs, et les joueurs ont appris au fil du temps à l’utiliser habilement pour tenir dans le gaz encore plus longtemps.

Le Stimulant a toujours été l’un des objets les plus populaires de Warzone depuis le lancement du jeu, en raison notamment de sa capacité à fournir une guérison presque instantanée ainsi qu’un léger boost de vitesse qui peut s’avérer particulièrement utile dans certaines situations.

Un nouveau glitch du Stimulant dans Warzone semble faire fonctionner l’objet d’une manière plus qu’aléatoire, ce qui conduit beaucoup de joueurs à penser que cet équipement ne fonctionne plus.

by Ludovic Quinson