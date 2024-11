Un nerf pour la spécialité Éclaireur de Black Ops 6 ? Les développeurs répondent

Les joueurs de Black Ops 6, quel que soit leur niveau, sont de plus en plus frustrés par la spécialité de combat Éclaireur, qui permet de voir à travers les murs à chaque spawn, et nombreux sont ceux qui réclament un nerf auprès des développeurs.

Même si nous ne savons pas encore précisément quels seront les ajustements apportés à la spécialité Éclaireur, nous savons cependant qu’ils vont prochainement arriver. Lorsque le streamer FaZe Swagg a interrogé les développeurs à ce sujet sur X/Twitter, leur réponse s’est résumée à : “C’est imminent“.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la spécialité Éclaireur dans Black Ops 6, elle offre quelques secondes de vision à travers les murs après chaque réapparition. Ce bonus n’est pas forcément optimal pour ceux qui cherchent à décrocher une Nuke avec une série d’éliminations impressionnante. Mais pour les joueurs moyens, c’est un atout extrêmement précieux.

Le retour de Nuketown a été très bien accueilli, mais certaines zones de la carte sont facilement traversables par les balles. Sa conception ne correspond pas vraiment aux mécaniques de Black Ops 6, et cette spécialité gâche en grande partie le plaisir de jouer sur cette map emblématique de Call of Duty.

Et Nuketown n’est pas la seule carte concernée. De nombreuses autres cartes plus petites et étroites de BO6 ne sont pas adaptées à cette spécialité. Pour les joueurs qui visent de longues séries d’éliminations ou qui utilisent la nouvelle mécanique du mouvement omnidirectionnel pour prendre l’avantage en contournant leurs adversaires, cette spécialité rend les déplacements quasiment impossibles.

C’est encore plus problématique dans les modes Hardcore, où se faire tirer dessus à travers un mur signifie presque toujours la mort instantanée.

Alors, quelles solutions pourraient être envisagées pour ce nerf ? Peut-être réduire la portée de la vision ? Ou limiter l’effet à un bref aperçu de la position ennemie au lieu de plusieurs secondes de vision claire à travers les murs ?

Les options sont nombreuses. Mais une chose est sûre : la puissance de cette spécialité sera bientôt réduite.