Modern Warfare Remastered bombardé de critiques après la fermeture du mod H2M MW2 par Activision

Modern Warfare Remastered a été bombardé de critiques négatives après qu’Activision a fermé le mod très attendu H2M MW2 la veille de sa sortie.

Le 12 août, le remaster de Modern Warfare a soudainement suscité un engouement inattendu grâce au mod H2M, qui visait à intégrer le contenu multijoueur de MW2 (2009) dans le jeu.

Suite à son annonce et à une vente bien synchronisée à ce moment-là, le jeu a grimpé dans la liste des meilleures ventes de Steam, devenant à un moment donné le troisième jeu le plus vendu sur la plateforme.

L’article continue après la publicité

Le mod devait être publié le 16 août, mais ses créateurs ont reçu une injonction de cessation et d’abstention de la part d’Activision, arrêtant tout développement du mod. En réponse, les joueurs de CoD ont commencé à bombarder le jeu de critiques négatives.

L’article continue après la publicité

Steam

À l’heure actuelle, Modern Warfare Remastered est classé en statut extrêmement négatif, avec de nombreuses critiques dénonçant Activision pour avoir supprimé le mod H2M.

L’article continue après la publicité

« J’ai acheté le jeu uniquement pour H2M, j’ai attendu et attendu et TADA CESSATION ET ABSTENTION ! Sérieusement, f**k Activision, ils ne peuvent jamais rendre les clients heureux », a écrit un joueur.

« L’effort qu’Activision a mis pour s’assurer que vous ne vous amusez pas dans ce jeu est le plus grand effort jamais fait. Ce n’est pas digne de son prix plein, le multijoueur est injouable et chaque mod qui sort pour le corriger est poursuivi », a déclaré un autre critique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La section des avis est remplie de critiques similaires, maudissant Activision et recommandant aux joueurs de se faire rembourser le jeu avant l’expiration de leur période de retour.

« Remboursé. Avec ce dernier coup qu’ils ont fait, ça prouve à 100% qu’Activision n’en a rien à faire des joueurs et ne se soucie que du $$$ », a commenté une personne à propos d’Activision.

Modern Warfare Remastered a été mis en vente juste au moment de la révélation du mod, avec la vente se terminant le 15 août – un jour avant la sortie prévue du mod.

L’article continue après la publicité

Grâce à cette vente et à l’engouement suscité par le mod, le remaster a atteint le plus grand nombre de joueurs depuis début 2017, avec un pic de 2 557 joueurs en pleine effervescence.