MW3 et Warzone : le message d’erreur « Vos données sont corrompues » expliqué

La saison 1 de MW3 est arrivée avec beaucoup de contenu pour le plus grand plaisir des joueurs. Cependant, un message erreur apparaissant lors de l’ouverture du jeu indiquant que les données sont corrompues affecte leur expérience. Voici donc ce que signifie ce message et comment le résoudre.

Modern Warfare 3 et Warzone ont reçu beaucoup de nouveau contenu avec la saison 1 qui marque la première mise à jour post-lancement. Pour le titre multijoueur, le jeu propose de nouveaux modes, cartes, avantages et plus encore.

De plus, cette mise à jour a également apporté l’intégration tant attendue de MW3 à Warzone, apportant d’importants changements de mouvement et tout l’arsenal du titre premium au battle royale gratuit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, lors du lancement du jeu après la mise à jour de la Saison 1, les joueurs ont rencontré un message d’erreur déclarant « Vos données sont corrompues ». Cela les a incités à décider s’ils étaient prêts à perdre leur rang dans le jeu, leurs déblocages et leurs achats. Heureusement, il y a une solution. Voici donc comment vous pouvez résoudre ce problème.

Pour résoudre l’erreur « Vos données sont corrompues » Niamey Logan dans MW3 & Warzone, vous aurez simplement à appuyer sur Oui une fois lorsque le message apparaît dans le jeu après avoir installé la mise à jour de la saison 1.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le compte Call of Duty a déclaré sur X/Twitter que ce « message d’erreur incorrect » qui apparaît après la mise à jour ne réinitialisera pas le rang des joueurs, les déblocages et les achats, bien qu’ils aient averti que « Les équipements, la personnalisation et certains paramètres peuvent être réinitialisés ».

Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une erreur impacte l’expérience des joueurs après une mise à jour importante, le problème actuel se limite à un simple message automatique. Il est important de noter que cela ne compromet pas le contenu du joueur, malgré la demande du jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En somme, voilà comment vous pouvez rapidement résoudre ce problème et continuer à profiter de la mise à jour de la saison 1 de MW3 et Warzone.