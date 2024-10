C’est maintenant le moment idéal pour sortir Black Ops 2 sur le Game Pass

Black Ops 6 est le premier Call of Duty à être lancé sur le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie, suite au rachat d’Activision par Microsoft. Et cette période creuse avant son grand lancement est le moment parfait pour ajouter Black Ops 2 sur le Game Pass.

Nous sommes actuellement dans une période de calme après l’été, alors que la sortie de BO6 est prévue pour le 25 octobre. L’excitation liée au CoD Next est retombée, la bêta est terminée, et pour une raison ou une autre, Warzone a sévèrement réduit la taille de ses playlists, offrant ainsi moins de raisons de jouer.

Cette intersaison est idéale pour revisiter les vieux classiques de Call of Duty, mais cela serait beaucoup plus simple si Microsoft commençait à ajouter plus de jeux du catalogue d’Activision sur le Game Pass – à commencer par Black Ops 2.

N’importe quel vieux Call of Duty serait le bienvenu, mais Black Ops 2 est le choix parfait à l’approche de la sortie de Black Ops 6. Non seulement il est considéré comme l’un des meilleurs jeux Call of Duty de tous les temps, mais sa campagne est directement liée au nouveau jeu.

Activision La campagne de BO2 explique pourquoi Woods est en fauteuil roulant.

Une grande partie de Black Ops 2 se déroule entre 1986 et 1989, et les développeurs ont confirmé que l’histoire de BO6, qui se passe en 1991, est une suite directe. Sans entrer dans trop de spoilers, les personnages que nous avons vus pour la dernière fois dans Cold War se retrouveront dans des circonstances très différentes pendant la guerre du Golfe, et tout cela à cause de ce qui s’est passé dans BO2.

Si vous appréciez la narration de la saga, il est vivement conseillé de rejouer à BO2 pour vous remettre dans le bain ou découvrir ce qui est arrivé à Woods et Mason. Et même si la campagne ne vous intéresse pas, tout le monde mérite de (re)découvrir le multijoueur de Call of Duty à son apogée.

Une chance pour la nouvelle génération de découvrir un classique

Vu que BO2 est sorti en 2012, une grande partie des joueurs actuels de Call of Duty étaient trop jeunes à l’époque pour y jouer à sa sortie, et ont ainsi manqué ce qui est souvent considéré comme l’âge d’or de la franchise. Les cartes conçues de manière experte et l’équilibre exceptionnel des armes ne sont que la partie émergée de l’iceberg expliquant pourquoi ce jeu est autant acclamé.

Si vous cherchez un jeu pour passer le temps en attendant la sortie de BO6, que ce soit pour un moment de nostalgie ou pour enfin comprendre pourquoi BO2 est tant loué, plonger dans des parties privées avec des amis sur BO2 serait l’occupation parfaite.

Un problème que Game Pass pourrait résoudre

Le problème actuel, que Game Pass pourrait facilement résoudre, est que les anciens jeux Call of Duty sont toujours vendus à plein tarif en version numérique. Sur Steam, ce jeu vieux de 12 ans coûte un scandaleux 59,99 euros, et 49,99 euros sur le Microsoft Store – sans même mentionner le Season Pass à 50 euros pour les DLC.

Microsoft Black Ops 2 qui date pourtant de 2012 coûte presque autant que Black Ops 6 !

Nous ne pouvons pas vous recommander de payer ce prix-là, mais si Microsoft ajoutait Black Ops 2 sur le Game Pass, ce serait alors l’occasion rêvée pour découvrir ou redécouvrir son histoire et son multijoueur.

La question de savoir si nous verrons ces anciens Call of Duty arriver sur le Game Pass reste entière. Beaucoup de joueurs (dont nous), s’attendaient à voir certains des anciens CoD disponibles sur Game Pass à ce jour. Le rachat d’Activision a été finalisé en octobre dernier, mais en un an, seul Modern Warfare 3 a été ajouté.

Le PDG de Microsoft, Phil Spencer, a lui-même déclaré qu’ils “avaient l’intention de rendre la bibliothèque très appréciée d’Activision Blizzard – incluant Overwatch, Diablo et Call of Duty – disponible sur le Game Pass“.

Alors si leur intention est bien de ramener d’anciens jeux Call of Duty comme Black Ops 2 sur le Game Pass, il est temps d’agir. C’est maintenant qu’il faut le faire.