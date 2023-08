Avec l’annonce de Modern Warfare 3 prévu pour cette année, les fans sont impatients de savoir si ce nouveau Call of Duty sera disponible sur PS4 et Xbox One. Tout ce que nous savons.

Activision a officiellement annoncé que Modern Warfare 3 sera le prochain Call of Duty, avec une sortie prévue pour le 10 novembre 2023. Ce jeu sera la suite de l’histoire du précédent opus, Modern Warfare 2.

Compte tenu des grandes attentes suscitées par ce jeu, de nombreuses rumeurs ont circulé, comme le retour de l’atout Ninja et de la mini-carte classique, un large éventail d’armes et bien plus encore.

Mais à mesure que les années passent, certaines consoles commencent à vieillir, et certains joueurs se demandent donc s’ils pourront toujours jouer au prochain CoD sur les consoles de l’ancienne génération.

Modern Warfare 3 sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

Après quelques doutes, Activision a confirmé que Modern Warfare 3 sera disponible sur Xbox One et PS4.

Si à l’origine, les mentions de la PS4 et de la Xbox One avaient été omises par les développeurs, cet oubli a rapidement été corrigé.

Pas de panique donc pour les utilisateurs PS4 et Xbox One, MW3 sortira bien sur ces consoles et sa révélation se rapproche de plus en plus.