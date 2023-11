Modern Warfare 3 réalise un hommage aux Vétérans, inspiré par le cousin de The Rock

Call of Duty Modern Warfare 3 vient de dévoiler son nouvel opérateur, Dwayne “The Rock” Johnson révélant en ligne que Koa King est en fait inspiré par son cousin, un ancien membre de la marine des États-Unis.

Call of Duty est l’une des franchises de jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps. De ce fait, il est devenu courant pour la série d’introduire des opérateurs célébrités pour que les joueurs puissent les incarner tout au long du chaos multijoueur. Récemment, même Nicki Minaj a été transformée en une joueuse jouable de CoD.

Le nouvel opérateur de Call of Duty: Modern Warfare 3, bien qu’il ne soit pas directement une célébrité, est en fait parent avec l’un des plus grands noms d’Hollywood, Dwayne “The Rock” Johnson.

En collaboration avec le Veterans Day, un jour férié aux États-Unis qui reconnaît et célèbre le dévouement de ceux qui ont servi dans l’armée, CoD a introduit son nouvel opérateur, Koa King. Koa signifie guerrier en samoan.

Sur Twitter, The Rock a confirmé que le Koa King est joué par son cousin Ben, qu’il considère comme une “inspiration” et déclare que son inclusion dans le jeu est un “partenariat phénoménal”.

“Ceci est mon cousin, Ben, que je considère comme mon frère – et c’est incroyable. Ben est un Navy Seal décoré pendant 16 ans, membre du commandement de SEAL TEAM 6, plusieurs étoiles de bronze et récipiendaire de la Purple Heart.”

“Il a servi notre grande nation et sert maintenant la communauté des vétérans en étant l’inspiration derrière le Pack Guerrier de la Fondation Call of Duty Endowment (C.O.D.E.), qui intègre son service militaire et notre héritage samoan.”

The Rock a ensuite ajouté que, “chaque achat du pack dans Call of Duty Modern Warfare 3 va directement vers le placement des vétérans américains et britanniques dans de grands emplois et carrières.”

Johnson a finalement ajouté qu’il pense que “tout cela est très cool et badass”, avec de nombreux fans de CoD inondant la section des commentaires et partageant également leur amour et leur admiration pour Ben et CoD pour avoir reconnu les vétérans de l’armée de cette manière.