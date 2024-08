La meilleure classe du Torque 35 dans MW3 : munitions, atouts, équipements

La Saison 5 Rechargée de Modern Warfare 3 a introduit le Torque 35, un arc à poulies puissant qui appartient à la catégorie des lanceurs.

Cette arme dispose de plusieurs types de munitions aux capacités variées, et si vous choisissez la bonne option, vous serez alors capable d’éliminer vos adversaires en un seul tir, peu importe l’endroit touché sur le corps.

Cela en fait ainsi un choix unique, mais redoutable, quelle que soit la carte sur laquelle vous jouez.

L’article continue après la publicité

Voici donc la meilleure classe du Torque 35 dans MW3, incluant le type de munitions, les atouts et équipements à utiliser.

Activision Le Torque 35 peut s’avérer mortel dans MW3 à condition d’équiper le bon type de flèche.

Le meilleur type de flèche du Torque 35

Le meilleur type de munitions pour le Torque 35 est la Flèche déchirante. Une fois complètement chargées, ces flèches éliminent en un seul tir, peu importe où elles touchent le corps et à n’importe quelle distance. De plus, si vous êtes proche de votre cible, vous n’avez même pas besoin de bander complètement l’arc pour obtenir ce tir mortel, et vous pouvez récupérer vos flèches.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela rend l’arc plus puissant que des snipers comme le Kar98k, malgré une cadence de tir lente et une utilisation légèrement plus difficile.

Les meilleurs atouts et équipements avec le Torque 35

Gilet : Gilet de ninja

: Gilet de ninja Gants : Gants de commando

: Gants de commando Bottes : Bottes de traqueur

: Bottes de traqueur Équipement : Camouflage antidétection

: Camouflage antidétection Tactique : Grenade paralysante

: Grenade paralysante Mortel : Couteau de lancer

: Couteau de lancer Amélioration de combat : Silence de mort

Lorsque vous utilisez le Torque 35, la furtivité est essentielle, et c’est là que le Gilet Ninja intervient pour vous offrir des déplacements silencieux sans avoir besoin des Chaussures de couverture. À la place, nous vous conseillons d’utiliser les Bottes de traqueur pour augmenter votre vitesse de déplacement latéral, car il est crucial de bouger en tirant avec l’arc.

L’article continue après la publicité

Les Gants de commando vous permettent de recharger en courant et aident à réduire le temps de transition entre le sprint et le tir. Pour rester invisible sur les radars, nous avons opté pour le Camouflage antidétection, mais vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux.

L’article continue après la publicité

Côté équipement, le Couteau de lancer se marie bien avec le Torque, et une Grenade paralysante bien lancée peut presque toujours garantir une élimination facile.

L’article continue après la publicité

Comment débloquer le Torque 35

Le Torque 35 de Modern Warfare 3 se débloque en accomplissant les défis de la Semaine 5 des défis hebdomadaires de la Saison 5 Rechargée. Vous devez compléter cinq de ces défis en multijoueur :

Utilisez une amélioration de combat 15 fois.

Éliminez 25 opérateurs avec une arme équipée de munitions alternatives.

Faites 10 éliminations rapides au viseur avec un fusil tactique ou un fusil de précision.

Éliminez 5 opérateurs avec des claymores, mines de proximité ou C4.

Éliminez 20 opérateurs avec des explosions.

Faites 10 doubles éliminations.

Éliminez 5 opérateurs avec des séries d’éliminations.

Les meilleures alternatives au Torque 35

Si vous cherchez une alternative au Torque 35, le fusil d’assaut STG44 reste un choix puissant.

Vous pouvez également essayer la nouvelle arme de mêlée jetable, la Lance, qui est également arrivée avec la mise à jour de la Saison 5 Rechargée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne