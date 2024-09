La meilleure classe de la Kastov LSW dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

La Kastov LSW est une mitrailleuse qui a fait son apparition dans Modern Warfare 3 à l’occasion de la saison 6 et s’est rapidement imposée comme une véritable option de choix surtout grâce à l’utilisation de la visée tactique.

La visée tactique a fait ses débuts dans Modern Warfare 3, offrant aux joueurs une nouvelle manière d’utiliser leurs armes. Ce mode de tir, situé à mi-chemin entre le tir au jugé et le tir en visé, apporte divers avantages, comme une mobilité accrue et une meilleure précision.

L’article continue après la publicité

Certaines armes sont clairement conçues pour être utilisées en visée tactique, et la Kastov LSW en est un excellent exemple. Cette arme brille lorsqu’elle est utilisée dans ce mode, car elle dispose de nombreux accessoires qui la rendent très précise.

L’article continue après la publicité

Cela transforme cette mitrailleuse en une arme hypermobile capable de rivaliser avec les meilleures mitraillettes du jeu à courte portée.

Pour tirer pleinement parti de cela, voici la meilleure classe de la Kastov LSW.

L’article continue après la publicité

Activision

Les meilleurs accessoires de la Kastov LSW

Canon : Canon court Bombast T54

: Canon court Bombast T54 Laser : Corvus PEQ Beam-5

: Corvus PEQ Beam-5 Crosse : Crosse Broadside

: Crosse Broadside Accessoire canon : Poignée Bracefire-HC

: Poignée Bracefire-HC Poignée arrière : Poignée State50

La mitrailleuse Kastov LSW est particulièrement efficace lorsqu’elle est utilisée en visée tactique, grâce à la Poignée Bracefire-HC, un accessoire incroyable pour cette mitrailleuse. Elle réduit la dispersion des tirs en mode tactique de 33 %, rendant cette arme extrêmement précise sans avoir besoin de viser.

Mais ce n’est pas tout. La Kastov LSW bénéficie également de la Poignée State50, un accessoire unique qui améliore encore la dispersion des tirs en visée tactique de 25 %. Étonnamment, cet accessoire puissant n’a aucun inconvénient, ce qui en fait un choix évident pour cette classe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous cherchez à rendre la Kastov LSW aussi précise que possible en visée tactique, utilisez également le laser Corvus PEQ Beam-5 et le canon Bombast T54 Short Barrel. En bonus, ces accessoires améliorent la vitesse de transition du sprint au tir et chaque statistique de mobilité, offrant à cette arme une mobilité comparable à celle d’une mitraillette plutôt qu’une mitrailleuse.

Pour maximiser la vitesse impressionnante de cette arme, utilisez la crosse Broadside pour augmenter la vitesse de sprint, la vitesse de déplacement et la vitesse de transition du sprint au tir. Cela entraîne une légère pénalité au contrôle du recul, mais elle est à peine perceptible lorsque vous utilisez la Kastov LSW en visée tactique, comme vous devriez toujours le faire avec cette classe.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs atouts et équipements avec la Kastov LSW

Gilet : Gilet d’infanterie

: Gilet d’infanterie Gants : Gants de commando

: Gants de commando Bottes : Bottes de traqueur

: Bottes de traqueur Équipement 1 : Plaque de compression

: Plaque de compression Équipement 2 : Protection antibombe

: Protection antibombe Tactique : Grenade paralysante

: Grenade paralysante Mortel : Grenade frag

: Grenade frag Amélioration de combat : Lunettes de vision améliorée

Le Gilet d’infanterie fonctionne bien avec la Kastov LSW, car il augmente la durée du sprint tactique et réduit le temps de récupération de celui-ci. Cela vous permet de vous déplacer aussi rapidement que possible, profitant de la mobilité incroyable de cette mitrailleuse en visée tactique. De même, les Bottes de traqueur augmentent la vitesse de déplacement latéral, vous permettant de vous déplacer encore plus vite sur la carte.

L’article continue après la publicité

Les Gants de commando vous permettent ensuite de recharger tout en sprintant et améliorent la vitesse de transition du sprint au tir. Ces deux caractéristiques sont essentielles pour cette mitrailleuse, car elles facilitent l’utilisation du mode visée tactique. Si vous avez du mal à repérer vos ennemis en vous déplaçant rapidement avec ces atouts de mobilité, assurez-vous d’équiper les Lunettes de vision améliorée pour les repérer plus facilement.

L’article continue après la publicité

Dans le premier emplacement d’équipement, la Plaque de compression agit comme le Régénération rapide des anciens jeux Call of Duty, régénérant instantanément votre santé après un kill ou lorsque vous jouez l’objectif. Cela vous aide à survivre dans les moments tendus, surtout en le combinant avec la Protection antibombe, un autre atout utile qui réduit les dégâts des explosifs ennemis.

La Grenade frag reste un classique indémodable qui peut être utilisé pour exploser au moment idéal, ne laissant aucune chance à vos adversaires de s’échapper. Si jamais ils parviennent à s’enfuir, une grenade paralysante peut être utilisée pour les immobiliser sur place.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment débloquer la Kastov LSW

Vous pouvez débloquer la Kastov LSW dans MW3 en complétant le Secteur 9 du Passe de combat de la Saison 6. Cela nécessite un minimum de 20 jetons de Passe de combat, que vous pouvez gagner en jouant ou acheter pour accélérer le processus.

Les meilleures alternatives à la Kastov LSW

Si vous recherchez une mitrailleuse plus traditionnelle, la TAQ Eradicator est alors le meilleur choix. Cette arme inflige beaucoup de dégâts, est facile à utiliser, et surpasse la plupart des autres armes du jeu à longue portée.

L’article continue après la publicité

Des fusils d’assaut peuvent également faire l’affaire, à l’image du MCW ou du STG44.

L’article continue après la publicité

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

Meilleures armes meta | Paramètres manette | Paramètres audio | Paramètres PC | Paramètres FOV | Crossplay et crossplatform | SBMM | Liste des armes | Liste des cartes | Spoiler campagne | Installer/désinstaller campagne