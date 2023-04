La meilleure classe du Cronen Squall dans MW2 : accessoires, atouts, équipements

Le fusil de combat Cronen Squall de Modern Warfare 2 est redoutable à moyenne et longue portée à condition d’équiper les bons accessoires et atouts.

Les armes sont sans doute l’élément le plus important de Call of Duty, et dans Modern Warfare 2, le choix ne manque pas.

Et parmi les armes les plus intéressantes à utiliser, nous pouvons retrouver le Cronen Squall qui est un fusil de combat extrêmement puissant.

Si vous souhaitez l’utiliser afin de dominer vos adversaires, découvrez alors comment vous devez l’équiper.

Activision Le Cronen Squall est une arme très puissante à moyenne et longue portée.

La meilleure classe du Cronen Squall dans Modern Warfare 2

Les meilleurs accessoires du Cronen Squall

Accessoire canon : Lockgrip Precision-40

Laser : Laser FSS OLE-V

Munitions : Munitions haute vitesse 6.8

Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

Poignée arrière : Poignée XTEN

Pour cette classe du Cronen Squall dans MW2, nous avons opté pour le Lockgrip Precision-40 afin d’aider à la stabilité du recul et à la stabilité de la marche en visée. Pour compenser la perte de vitesse de visée, le laser FSS OLE-V est indispensable.

Le chargeur de base de 20 balles n’est tout simplement pas suffisant, c’est pourquoi le Chargeur de 50 cartouches est un accessoire très utile.

Les Munitions haute vitesse 6.8 augmentent considérablement la vitesse des balles, ce qui vous permet d’atteindre les cibles plus rapidement à distance.

Enfin, la poignée XTEN est parfaite pour donner au Cronen Squall un coup de pouce en termes de vitesse de tir et de vitesse de visée.

Les meilleurs atouts pour une classe Cronen Squall

Atout de base 1 : Traqueur

Atout de base 2 : Endurci au combat

Atout bonus : Mains leste

Atout ultime : Alerte maximale

Traqueur vous permet de suivre les traces de vos adversaires tandis qu’Endurci au combat est essentiel pour faire face aux grenades flash.

Mains leste vous permet de recharger beaucoup plus rapidement et de passer à votre arme secondaire beaucoup plus vite, ce qui est incroyablement utile.

Enfin, Alerte maximale est un élément incontournable, car il vous donne une ou deux secondes vitales pour réagir lorsque vous êtes repéré par un joueur ennemi.

Les meilleurs équipements pour une classe Cronen Squall

Tactique : Grenade flash

Mortel : Semtex

Amélioration de combat : Silence de mort

Du côté des équipements, on opte pour l’incontournable combinaison des Grenades flash et de la Semtex. Les explosifs sont puissants sur MW2, alors autant en profiter.

Enfin, Silence de mort est une excellente amélioration de combat qui vous permettra de surprendre plus facilement vos adversaires.

Comment débloquer le Cronen Squall dans Modern Warfare 2

Les joueurs peuvent débloquer gratuitement le Cronen Squall dans le secteur C11 du passe de combat.

Les meilleures alternatives au Cronen Squall dans Modern Warfare 2

Les meilleures alternatives au Cronen Squall dans Modern Warfare 2 sont le TAQ-V et l’ISO Hemlock, qui offrent tous deux des cadences de tir et des profils de dégâts similaires.