Modern Warfare 2 : Liste des atouts qui ont déjà fuité

more

Load More

On vous donnera d’autres détails à ce propos dès que possible !

Un mineur de données nommé Reality aurait découvert de nombreux fichiers intéressants sur Warzone Mobile, dont des bonus de séries d’éliminations, des modes de jeu, des armes et bien plus encore. Il a notamment eu l’occasion d’obtenir une longue liste d’atouts pour MW2.

Modern Warfare 2 est bel et bien en route avec sa bêta qui devrait arriver quelque temps avant sa sortie officielle le 28 octobre 2022. Même si des joueurs ont hâte d’essayer le mode Campagne et le mode DMZ, le Multijoueur reste le cœur de la franchise.

Des fichiers de jeu de Call of Duty: Modern Warfare 2 ont déjà révélé de nombreux atouts, dont des anciens et des nouveaux.

by Gaston Cuny