Modern Warfare 2 devrait faire revenir de nombreux modes populaires

Une nouvelle fuite de Modern Warfare 2 semble avoir révélé la liste de plusieurs modes de jeu du mode multijoueur, et certains vous seront certainement familiers.

Alors que les joueurs attendent avec impatience le moment où ils vont enfin mettre la main sur Modern Warfare 2, les fuites continuent de se multiplier au fil des semaines.

Et récemment, ce sont les modes de jeu disponibles pour le mode multijoueur qui ont été divulgués par des leakers.

Suite à cette fuite, les réactions des fans ne se sont pas attendre puisque certains modes très populaires vont faire leur grand retour dans MW2.

Des modes emblématiques reviennent dans Modern Warfare 2

Reality, l’auteur de cette nouvelle fuite de MW2, a récemment analysé les données de Call of Duty Mobile et pu découvrir les atouts, killstreaks, améliorations de combat et modes de Modern Warfare 2.

Et parmi ces modes, nous pouvons notamment retrouver Escarmouche, ce qui n’est pas vraiment une surprise puisque lors d’une session de questions-réponses avec GameSpot en juin, les développeurs du jeu ont confirmé que ce mode reviendrait dans Modern Warfare 2.

Cependant, cette fuite a également révélé que le mode Infecté devrait faire son grand retour dans Modern Warfare 2.

Infecté est un mode de jeu de Call of Duty qui est très apprécié des fans dans lequel les joueurs tentent de survivre le plus longtemps possible sans être “infectés”.

Les autres modes de jeu qui vont faire leur retour sont Cyber Attaque, QG, Enragé et Démolition.

#ModernWarfare2 – MP Modes found in the Warzone Mobile files: • Knockout

• Ground War Bomb

• Infected (!!)

• Demolition

• CTF

• Cyber Attack

• Headquarters

• Cranked

+ TDM, Domination, S&D, FFA, & Hardpoint pic.twitter.com/UhAr857DCT — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 12, 2022

Pour ceux qui ne souviennent plus, Cyber Attaque s’inspire du mode Recherche & Destruction et Sabotage. Les équipes se battent pour récupérer un dispositif EMP afin de l’utiliser pour détruire le centre de données de l’équipe adverse. Les joueurs ne réapparaissent pas, mais ils peuvent réanimer leurs coéquipiers.

Enragé se joue de la même manière que le Match à mort par équipe, mais après avoir tué un adversaire, un minuteur de 30 secondes s’active. Pendant ce laps de temps, les joueurs gagnent en vitesse de déplacement, en temps de recharge et en temps d’ADS, mais ils exploseront s’ils ne tuent pas à nouveau dans les 30 secondes.

Et voilà pour les modes de jeu qui devraient revenir dans Modern Warfare 2. Bien évidemment, comme pour toutes les fuites, prenez ces informations avec pincettes.