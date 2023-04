Modern Warfare 2 dépasse Warzone en nombre de spectateurs sur Twitch

Modern Warfare 2 a eu plus d’audience en mars 2023 que Warzone 2, ce qui marque la première fois que le multijoueur bat le Battle Royale depuis qu’il a été lancé en mars 2020.

Depuis le lancement de Modern Warfare 2 et de Warzone 2, Call of Duty a suscité une vive polémique, notamment parce que les joueurs ont du mal à apprécier la nouvelle formule du BR autant que Warzone 1.

Les problèmes liés aux mécaniques de mouvement, au TTK et autres ont été fréquemment soulignés, et les joueurs ont d’abord été introduits sur Al Mazrah, ce qui a entraîné un déclin de la base de joueurs et un nombre considérable de joueurs frustrés, qu’il s’agisse de joueurs occasionnels ou de pros et streamers.

Ces streamers et pros ayant quitté le jeu afin de retourner sur Warzone 1 ou sur d’autres jeux, l’audience du Battle Royale sur Twitch en a pris un coup, et maintenant, c’est MW2 qui semble prendre le relais sur la plateforme de streaming.

En mars 2023, Modern Warfare 2 a atteint 24 970 051 heures de visionnage. Warzone, quant à lui, a terminé avec 21 969 596 heures, soit près de 3 millions d’heures de différence, selon SullyGnome.

C’est la première fois que le jeu principal a plus de succès en dehors de son mois de lancement depuis que Warzone est sorti il y a trois ans, et vous pouvez voir à quel point Warzone est resté devant le multijoueur, bien qu’il y ait eu des pics pendant les mois de lancement de Cold War, Vanguard et MW2.

SullyGnome Jusqu’à présent, l’audience de Warzone a toujours été supérieure à celle des CoD traditionnels.

La Call of Duty League en tête des audiences de MW2

C’est l’audience de la Call of Duty League qui a le plus contribué au succès de Modern Warfare 2 en mars. Comme cela a été largement rapporté, le Major 3 a pulvérisé les records d’audience de l’esport CoD, en devenant l’événement le plus regardé de l’histoire de la CDL.

La chaîne Twitch de Call of Duty et de Scump ont joué un rôle déterminant dans ce résultat, avec 3,4 à 3,8 millions d’heures de visionnage chacun.

SullyGnome Pour l’instant, Scump est en tête des audiences de MW2, devant même la chaîne officielle de Call of Duty.

Un certain nombre de joueurs souhaitent depuis longtemps qu’un CoD en multijoueur revienne au premier plan, et des statistiques comme celles-ci vont certainement contribuer à donner l’impression que le jeu est sur le point de revenir après des années de domination de Warzone.

Bien entendu, tout spectateur qui regarde Call of Duty est un succès pour la franchise dans son ensemble, et il sera intéressant de voir si cette tendance se poursuivra dans les mois à venir.