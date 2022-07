Modern Warfare 2 : de nouveaux bonus de précommande vont arriver

Isabelle Thierens . il y a 19 heures

Voilà déjà plusieurs semaines que Modern Warfare 2 est disponible en précommande. Alors que les bonus qui sont actuellement offerts aux joueurs qui sautent le pas sont peu convaincants, Activision a confirmé que d’autres bonus de précommande vont bientôt arriver.

Vanguard et Warzone sont sur le point de recevoir leur mise à jour de mi-saison, l’une des dernières étapes avant l’arrivée de Modern Warfare 2, qui est prévue pour le 28 octobre. Malgré les longues semaines qu’il reste à attendre, le prochain Call of Duty est déjà bien présent dans les esprits. Les plus fervents adeptes de la licence ont même d’ores et déjà précommandé le jeu.

Activision Toutes les versions de Modern Warfare 2 disponibles en précommande offrent un accès à la bêta du jeu.

Tous ceux qui précommandent Modern Warfare 2 obtiennent un accès anticipé à la bêta ouverte ainsi que diverses récompenses, à savoir le pack Jugement final pour l’édition standard, et en plus le pack Ghost Legacy, le pack d’opérateur équipe rouge 141, le coffre d’armes FJX Cinder , le Passe de combat pour la Saison 1 et 50 passages de niveaux pour ceux qui s’offrent l’édition coffre d’armes.

Si ces différentes récompenses n’ont pas emballé les joueurs plus que ça, en particulier pour ce qui est de l’édition standard, fort heureusement, il semblerait qu’Activision s’apprête à en remettre une couche.

De nouvelles récompenses vont arriver pour ceux qui précommandent Modern Warfare 2

Après avoir davantage levé le voile sur la Saison 4 Rechargée de Vanguard et Warzone, les développeurs ont confirmé que le pack n’était que “l’une des nombreuses récompenses instantanées de précommande pour Modern Warfare 2 avant son lancement officiel le 28 octobre”.

Bien que les développeurs n’aient pas révélé quelles seront ces fameuses récompenses supplémentaires, il semble s’agir de récompenses “instantanées” qui seront donc accessibles avant le lancement pour Vanguard et Warzone. Il est fort probable qu’il s’agisse de skins d’opérateurs et de plans d’armes, mais il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de découvrir ce qu’Activision mijote.

Cerise sur le gâteau, les développeurs ont également annoncé que dans le cadre de ces nouvelles récompenses, un antagoniste emblématique de Modern Warfare arrivera “bientôt” dans Vanguard et Warzone.

En ce qui concerne l’heureux élu, les paris vont bon train. Selon le consensus il pourrait s’agir de Khaled Al-Asad, mais le général Shepherd fait également partie des favoris. Affaire à suivre !