Modern Warfare 2 : Confirmation de la date exacte de sortie

Call of Duty vient de confirmer la date officielle de la sortie mondiale du retour de Modern Warfare 2 via une vidéo sympathique.

Après déjà de longues semaines d’attente suite à la révélation du nom et du logo de la suite de Modern Warfare de 2019, Call of Duty a publié une vidéo qui a révélé l’artwork officiel du jeu ainsi que sa date de sortie précise.

Modern Warfare 2 est désormais attendu par des millions de fans qui ont hâte de voir ce que Infinity Ward va nous réserver pour la fin de cette année 2022.

Ce mardi 24 2022 quelque peu après 18h30, c’est sur le compte officiel de Call of Duty que nous avons pris connaissance des nouvelles informations très intéressantes par rapport à Modern Warfare 2.

La révélation de l’artwork officiel de Modern Warfare 2

Sortie de #ModernWarfareII le 28 Octobre 🔥pic.twitter.com/0wFaRSg2JP — Dexerto Intel FR (@DexertoIntelFR) May 24, 2022

Dans une vidéo d’une minute survolant un bateau, nous avons pu voir différents personnages bien connus de la saga Call of Duty qui feront leur retour sur Modern Warfare 2.

Gaz, Soap, Alejandro et Price sont là 🔥#ModernWarfareII pic.twitter.com/14CxeTUldc — Dexerto Intel FR (@DexertoIntelFR) May 24, 2022

On y retrouvera donc Gaz, Soap, Alejandro et le fameux Captain Price que l’on ne présente plus aux fans de Call of Duty.

De nouvelles dates pour Modern Warfare 2

C’est désormais officiel, nous sommes sûrs que Call of Duty: Modern Warfare 2 sera disponible à travers le monde dès le vendredi 28 octobre 2022. Et en plus, il semblerait que les développeurs nous aient laissé un indice de la date de la bande-annonce du jeu qui serait annoncée pour le 8 juin prochain.

Le trailer de reveal devrait sortir le 8 juin 2022 👀#ModernWarfareII pic.twitter.com/hLfPRpjcAg — Dexerto Intel FR (@DexertoIntelFR) May 24, 2022

Nous n’en savons pas plus pour le moment, mais la hype commence à monter tout doucement pour Call of Duty: Modern Warfare 2 et nous avons hâte d’avoir de nouveaux détails concernant ce prochain jeu, ainsi que pour Warzone 2 qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez.