Modern Warfare 2 : configuration minimale et recommandée sur PC

Alors que le coup d’envoi de la bêta du mode multijoueur de Modern Warfare 2 est des plus imminents, les développeurs ont dévoilé les différentes configurations requises sur PC afin de profiter pleinement de l’expérience.

Après avoir eu un aperçu de ce que leur réservait le prochain Call of Duty, la plupart des joueurs n’ont plus qu’une hâte, découvrir par eux même ce que vaut ce nouvel opus. Si Modern Warfare 2 n’est pas attendu avant le 28 octobre sur PC et consoles, les joueurs vont toute de même avoir droit à un avant-goût grâce à la bêta du mode multijoueur puis avec l’accès anticipé à la campagne du jeu.

Les joueurs sur PlayStation bénéficieront d’un weekend de bêta exclusif qui aura lieu juste après le Call of Duty Next, mais les joueurs sur PC et Xbox pourront à leur tour découvrir le jeu dès le jeudi 22 septembre.

Activision Les joueurs vont avoir de multiples occasions de tester Modern Warfare 2 avant sa sortie, prévue pour le 28 octobre 2022.

Le coup d’envoi de la bêta approchant à grands pas, les développeurs ont révélé la configuration PC minimale et recommandée pour profiter pleinement de Modern Warfare 2.

Configuration minimale requise sur PC pour Modern Warfare 2

Système d’exploitation : Windows 10 – 64 Bit (dernière mise à jour)

Processeur : Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 5 1600X

Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire vidéo : 3 GO

RAM : 16 GO

Espace de stockage : 25 GO

Carte son : Compatible DirectX

Pilotes graphiques recommandés : NVIDIA – 516.79 ou AMD – 21.9.1

Cette configuration minimale ne diffère pas beaucoup par rapport au Modern Warfare de 2019, ce qui n’est guère surprenant étant donné que le jeu est toujours développé pour les consoles de dernière génération.

Si vous avez pu faire tourner Modern Warfare et Vanguard sans problèmes, alors il devrait en être de même pour la bêta de Modern Warfare 2.

Configuration recommandée sur PC pour Modern Warfare 2

Système d’exploitation : Windows 10 – 64 Bit (dernière mise à jour)

Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 1800X

Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Mémoire vidéo : 3 GO

RAM : 16GO

Espace de stockage : 25 GO

Carte son : Compatible DirectX

Pilotes graphiques recommandés : NVIDIA – 516.79 ou AMD – 21.9.1

Bien entendu, la configuration recommandée pour la bêta de Modern Warfare 2 est plus exigeante que la configuration minimale, mais les joueurs ne devraient pas avoir à investir dans de nouvelle pièces si leur PC tient déjà la route sur Vanguard et Warzone.

Pour l’instant, il ne s’agit que de la configuration requise pour la bêta. Il est donc possible qu’elle soit modifiée avant le lancement en fonction du retour des joueurs.