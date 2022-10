Modern Warfare 2 a-t-il un mode hardcore ? Comment jouer à Tier 1

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

Modern Warfare 2 propose plus de 10 modes de jeu différents, et l’un d’entre eux, le Hardcore, était très attendu par les fans. Mais est-il présent dans Modern Warfare 2 et surtout comment y jouer ?

Modern Warfare 2 est enfin disponible sur toutes les plateformes et les joueurs se sont directement rués sur le jeu afin de profiter de tous leurs modes de jeu Call of Duty préférés.

Et parmi ces modes, nous pouvons retrouver le Hardcore qui est un classique de Call of Duty.

Cependant, au moment du lancement du jeu, beaucoup de fans ont demandé où se trouvait le mode Hardcore et comment y jouer. Tout ce que vous devez savoir.

Modern Warfare 2 a-t-il un mode hardcore ?

Oui ! Modern Warfare 2 a bien un mode hardcore, mais cette année, celui-ci se nomme Tier 1. Tier 1 aura la même jouabilité que le mode Hardcore que tous les fans connaissent et aiment, avec notamment une santé plus faible, des tirs alliés actifs et des éléments limités du HUD.

Mais alors où se trouve Tier 1 dans Modern Warfare 2 ?

Malheureusement, au moment du lancement du jeu, la playlist Tier 1 n’est pas encore disponible. Infinity Ward a confirmé tous les modes de jeu et cartes actuels de Modern Warfare 2 dans un tweet et a poursuivi en confirmant que “Tier 1 n’est pas dans le jeu au lancement, mais il sera bientôt disponible.“

Pour l’instant, nous ne savons pas quand Tier 1 arrivera dans Modern Warfare 2, cependant, nous nous attendons à ce que ce mode soit disponible au début du passe de combat de la saison 1.

Certains fans pensent que ce mode a été retiré pour le lancement afin d’éviter que les joueurs obtiennent les camouflages des armes plus facilement que dans les modes normaux, comme il est populaire de le faire.

Dès que nous connaîtrons le moment où Tier 1 fera son apparition dans MW2, nous mettrons alors à jour cet article directement.