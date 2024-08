Le mode Zombies de Black Ops 6 sera beaucoup plus difficile et les fans adorent

Survivre à des vagues interminables de zombies dans Call of Duty n’a jamais été une tâche facile, et Treyarch l’a encore compliqué dans Black Ops 6 en limitant l’utilisation des auto-réanimations.

Les auto-réanimations sont un équipement de soutien dans Zombies qui permet de se ranimer soi-même après avoir été mis à terre. Dans Black Ops 6, les joueurs doivent les fabriquer à une table de craft.

La fabrication nécessite des matériaux lâchés par les zombies en tant que butin au sol. Pour les objets tactiques, tels que les grenades fumigènes ou incapacitantes, les joueurs peuvent en fabriquer autant qu’ils veulent jusqu’à ce que leur inventaire soit plein ou qu’ils manquent de matériaux.

Cependant, CharlieIntel a confirmé que, pour rendre le jeu en hautes manches plus difficile dans Black Ops 6, Treyarch a limité le nombre d’auto-réanimations à trois par partie.

Ce changement n’est pas nouveau, car plusieurs titres classiques de CoD Zombies ont appliqué cette restriction. Les joueurs se disent d’ailleurs satisfaits de voir ce retour.

Il ne faut pas confondre cela avec Réanimation Rapide, un atout qui réduit le temps de régénération de la santé et le temps nécessaire pour ranimer un coéquipier de 50 %. Réanimation Rapide est également limité à trois utilisations, mais il est différent des auto-réanimations.

« Génial ! C’est bien que nous n’ayons plus que 3 vies en tout maintenant », a argumenté Syndicate, un youtubeur spécialisé dans CoD Zombies.

Bien que la majorité des retours soient positifs, une partie des joueurs pense qu’ils devraient avoir plus de trois auto-réanimations.

« Ok, je pense que c’est peut-être l’un des premiers échecs », a déclaré un utilisateur. « Je suis pour limiter les auto-réanimations, mais peut-être en mettre cinq ou quelque chose comme ça. »

Dans l’ensemble, les joueurs sont prêts à atteindre des manches élevées sans avoir à compter sur un objet d’équipement comme béquille.

« Honnêtement, bon changement. Zombies est devenu trop facile », a commenté un autre joueur.

Activision prévoit de révéler plus d’informations sur Zombies lors de l’événement Call of Duty: Next le 28 août 2024. En attendant, les joueurs peuvent en savoir plus sur les GobbleGums et la nouvelle fonctionnalité de sauvegarde et de sortie qui arrive dans le mode de jeu.