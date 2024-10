Quand le mode Ranked arrivera-t-il dans Black Ops 6 ?

Le mode Ranked débarque plus tôt que jamais dans Black Ops 6. Voici tout ce que nous savons sur sa sortie et ce que vous pouvez attendre de ce mode compétitif.

Le mode Ranked est parfait pour les joueurs qui recherchent plus de compétition que dans une simple partie publique. Ce mode suit les règles de la Call of Duty League, limitant ainsi l’accès à certaines armes, équipements et séries d’éliminations. De plus, il utilise le format professionnel en 4v4, avec une sélection de cartes et de modes de jeu identiques à celle des pros.

Les joueurs gravissent les rangs et atteignent de nouvelles divisions en gagnant des parties, dans l’espoir de figurer dans le prestigieux Top 250. À la fin de chaque saison, des récompenses sont distribuées selon la division atteinte.

Pour Modern Warfare 3, le mode Ranked avait été lancé avec la mise à jour de mi-saison 1, le 17 janvier, mais Black Ops 6 proposera ce mode encore plus tôt.

Le mode Ranked arrive dans Black Ops 6 “au début” de la saison 1, qui débute officiellement le 14 novembre. Treyarch n’a pas encore confirmé combien de temps après le début de la saison le mode sera ajouté.

C’est le lancement le plus précoce de l’histoire de Call of Duty pour le mode Ranked, qui sortait habituellement quelques mois plus tard, en janvier ou en février.

À quoi s’attendre avec le mode Ranked de BO6

Le mode Ranked de Black Ops 6 devrait être très similaire à celui des années précédentes, Treyarch supervisant ce mode depuis l’époque de Cold War.

Les joueurs graviront les rangs, de Bronze jusqu’à Іrіdеѕсеnt, en jouant aux modes Point stratégique, Recherche & Destruction et Contrôle, sur les mêmes cartes et avec les mêmes armes que celles de la Call of Duty League. Des récompenses seront à gagner en fonction des performances, comme une récompense pour les 100 victoires au cours de la saison.

Nous devrons probablement attendre que la CDL détermine quelles cartes et armes seront utilisées pour savoir ce qui sera disponible dans le mode Ranked, mais Treyarch pourrait également opter pour sa propre sélection au lancement initial.

Enfin, le mode Ranked de Warzone a été temporairement désactivé et devrait faire son retour durant la saison 1 sur la carte d’Urzikstan, mais nous ne savons pas encore à quel moment précis de la saison.

