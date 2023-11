Ce mode de jeu MW3 au SBMM “réduit” ravit les joueurs

Les joueurs de Modern Warfare 3 pensent qu’un mode de jeu profite d’un SBMM “réduit”, et s’y précipitent en raison des problèmes de matchmaking.

Depuis plusieurs années maintenant, chaque nouvel opus de Call of Duty faire resurgir les mêmes plaintes de la part de la communauté : il y a trop de tricheurs, le boutique contient des cosmétiques pay-to-win… et le SBMM.

Le matchmaking basé sur les compétences – ou SBMM, pour faire court – est de loin la plus grande source de mécontentement dans le tout nouveau Modern Warfare 3. Placer les joueurs contre des adversaires de leurs niveaux peut sembler logique, mais le faire avec autant d’acharnement que dans ce MW3 cause d’après les joueurs de sérieux problèmes de ping, des parties trop tryhard, et l’impossibilité de jouer avec des amis.

Naturellement, les joueurs frustrés par le SBMM ont cherché un moyen de s’en affranchir. Il semblerait qu’un moyen de limiter l’impact du SBMM dans vos parties existe, grâce à un mode de jeu bien spécifique.

Les joueurs de MW3 pensent que le mode 10v10 a un SBMM “réduit”

Depuis quelques jours, de nombreux joueurs se ruent vers la playlist Moshpit 10v10 car ils pensent qu’elle a un SBMM “réduit” par rapport à tous les autres modes et playlists de MW3.

“Honnêtement, c’est le plus de fun que j’ai eu dans Call of Duty depuis des années. C’est vraiment amusant et je pense que le SBMM est atténué dans ce mode. C’est peut-être juste de la chance,” a déclaré l’utilisateur Reddit Pandacapy91, avant que d’autres internautes ne partagent un ressenti similaire.

“J’ai l’impression que le SBMM est également fortement réduit. Il y a un mélange de bots, quelques joueurs acharnés, et des gens moyens dans chaque lobby que j’ai joué jusqu’à présent. C’est très amusant,” a ajouté un autre. “Je pense que le SBMM est également réduit dans les modes Guerre et Guerre Terrestre” a déclaré un dernier.

Certains joueurs pensent que les modes 10v10 ont bel et bien un SBMM réduit, à cause ou grace au nombre de joueurs élevé qui rend plus difficile de les regrouper par niveau.

D’autres au contraire sont convaincus qu’il ne s’agit là que d’un effet placebo, et qu’avoir plus de marge de manœuvre grâce à la taille des maps réduit l’impression de tryhard constant dû au SBMM.

Quoi qu’il en soit, la playlist Moshpit 10v10 est devenue le nouveau terrain de jeu de nombreux joueurs. Certains demandent même qu’elle devienne permanente, et que des modes 12v12 soient ajoutés au plus vite.