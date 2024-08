Le mod H2M de MW2 est de retour malgré la fermeture d’Activision

Activision a récemment mis un terme définitif au dernier mod de Call of Duty, H2M, mais les joueurs ont trouvé un moyen de contourner cette fermeture pour accéder au jeu.

H2M est un mod de Call of Duty construit sur la base de Modern Warfare Remastered, regroupant plus de 50 cartes multijoueur provenant de divers titres de la franchise Call of Duty.

Cependant, un jour avant son lancement officiel, Activision a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à l’équipe de développement, les obligeant à arrêter leurs activités de manière permanente. Cette décision a suscité de vives critiques de la part de la communauté, mais certains utilisateurs ont tout de même réussi à accéder au jeu.

Lors d’un stream Twitch du créateur de contenu Zelta, Alastor, développeur du mod H2M, a commenté : “C’est bien que certaines personnes puissent découvrir une partie de ce sur quoi nous avons travaillé. Mais personne ne pourra jamais vivre l’expérience de notre version du jour de lancement ni de notre contenu post-lancement.“

Alastor a confirmé que l’équipe de développement s’attendait à un nombre de joueurs simultanés de 10 000 ou plus le jour du lancement, et il a exprimé sa déception de ne pas pouvoir mener ce projet à bien.

Zelta a partagé un processus de téléchargement pour les autres joueurs qui souhaitent accéder aux serveurs.

CharlieIntel a confirmé que Steam accepte les demandes de remboursement pour ceux qui ont acheté Call of Duty: Modern Warfare Remastered cette semaine et y ont joué moins de deux heures.

Cependant, une partie de la communauté Call of Duty croit qu’il est encore possible de convaincre Activision de revenir sur sa décision.

Le PDG de FaZe, Banks, a demandé à Activision de reconsidérer sa décision, affirmant : “C’est un divertissement inoffensif et une façon de renforcer la communauté. C’est quelque chose dont Call of Duty a désespérément besoin. Faites ce qui est juste et laissez les joueurs profiter de leur jeu.“

Activision n’a pas encore répondu à ces appels pour revenir sur sa décision, mais H2M n’est pas le premier projet de fans à subir ce sort. En mai 2023, une lettre de cessation et d’abstention a également mis fin au mod Sm2 de CoD, et au cours de ce même mois, Activision a forcé la fermeture de X Labs, qui hébergeait des serveurs pour Black Ops 3.