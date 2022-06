Cette mitrailleuse Warzone sous-estimée pourrait dominer la saison 4

Vous voulez vous démarquer de la méta de Warzone ? Découvrez donc cette mitrailleuse de Vanguard que presque personne n’utilise, mais qui est pourtant relativement puissante.

Au cours des dernières saisons, Raven Software a bouleversé la méta de Warzone en apportant des changements d’équilibrage et des mises à jour assez importants.

Depuis le début de la saison 3, la méta du Battle Royale a été largement envahie par des armes provenant principalement de Vanguard, bien qu’il y ait encore quelques options viables de Black Ops Cold War et Modern Warfare.

Si les joueurs se plaignent de la domination des STG44 et des NZ-41, ils ont souvent essayé de trouver des options plus discrètes, et il semble qu’ils en aient trouvé une nouvelle avec la mitrailleuse Whitley.

Oui, le Whitley fait partie de l’arsenal d’armes de Vanguard, mais cette mitrailleuse n’a jamais trouvé sa place dans la méta comme le Bren et le MG42 l’ont fait. Mais cela pourrait bien changer.

D’après les statistiques de WZRanked, cette mitrailleuse n’a peut-être qu’un taux de sélection de 0,07, mais son K/D et son ratio de victoire ne sont pas à dédaigner.

Au 20 juin, le Whitley a un ratio K/D de 1,02 et un taux de victoire de 2,09, ce qui est plutôt intéressant.

Bien que le taux de sélection montre que cette arme n’est clairement pas utilisée par la communauté en général, les bons joueurs ont clairement du succès avec elle, étant donné son solide K/D et son taux de victoire assez impressionnant.

Alors sans plus attendre, découvrez les accessoires que vous devez équiper sur le Whitely dans Warzone.

Bouche : Silencieux Mercure

: Silencieux Mercure Canon : Gracey Mk.9 28″

: Gracey Mk.9 28″ Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : CGC R4

: CGC R4 Accessoire canon : Poignée avant Carver

: Poignée avant Carver Chargeur : Chargeur de 45 cartouches .303 Britannique

: Chargeur de 45 cartouches .303 Britannique Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en caoutchouc

: Poignée en caoutchouc Atout : Poignée ferme

: Poignée ferme Atout 2 : Chargé à bloc

Avec la saison 4 qui se profile à l’horizon, nous pouvons nous attendre à une nouvelle série de changements d’armes, et par conséquent, cela pourrait bien profiter au Whitley qui est déjà une arme relativement intéressante à utiliser.

Reproduisez donc cette classe et jugez par vous-même sa puissance en partie.