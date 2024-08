Une mitrailleuse oubliée de Warzone remplace parfaitement le STG44

La Saison 5 Rechargée de Warzone a apporté son lot de buffs et nerfs, modifiant ainsi la méta et ouvrant la voie à une mitrailleuse peu populaire, la Pulemyot 762.

Cette mitrailleuse était un choix populaire lorsque MW3 a fusionné pour la première fois avec Warzone, mais elle est tombée en désuétude après plusieurs ajustements d’équilibrage et l’introduction de nouvelles armes. Cependant, après des améliorations de sa mobilité, de sa maniabilité, de sa cadence de tir et de ses multiplicateurs de dégâts, elle s’impose désormais comme une option de premier choix à longue portée dans la Saison 5 Rechargée.

Auparavant, cette place était occupée par le STG44, mais après avoir essayé la meilleure classe de la Pulemyot, nous trouvons que cette mitrailleuse plus efficace que le fusil d’assaut. Cela est dû à son TTK rapide à longue distance et à son recul facile à contrôler, qui se combinent pour des résultats dévastateurs.

La taille de son chargeur de base, qui est de 100 balles, est également un atout majeur puisqu’il vous permet d’infliger des dégâts massifs sur la durée, ce qui facilite l’élimination de plusieurs ennemis en même temps.

Le principal inconvénient de cette arme reste sa mobilité et sa maniabilité. Malgré quelques améliorations apportées au temps de transition du sprint au tir et au temps de visée dans la mise à jour de mi-saison, elle reste une arme plus lente que d’autres options à longue portée dans les catégories fusils d’assaut et fusils de combat.

Cela dit, si vous parvenez à vous habituer à cette lenteur et à jouer selon les forces de l’arme, elle peut être extrêmement létale. De plus, si vous associez la Pulemyot à une mitraillette plus adaptée aux combats rapprochés, comme la Striker ou la Static-HV, vous n’aurez aucun mal à vous adapter aux situations de combat rapproché.

D’ailleurs, IceManIsaac partage cet avis et tient également la Pulemyot 762 en haute estime après la mise à jour, l’incluant dans sa vidéo de classes méta à longue portée après le nerf du STG44.

Le célèbre Youtubeur a qualifié la Pulemyot comme étant son “arme préférée” à utiliser dans Warzone en ce moment, avec “presque aucun recul” et une “quantité folle de dégâts“.

Ainsi, si vous recherchez une nouvelle arme à longue portée pour dominer sur toutes les cartes de Warzone, la Pulemyot 762 pourrait bien être le choix idéal.