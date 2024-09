Cette mitrailleuse “OP” de Warzone domine à longue portée avec un incroyable TTK

La méta longue portée de Warzone est particulièrement compétitive en cette Saison 5 Rechargée, surtout après les nerfs infligés au STG44. Mais une mitrailleuse s’impose désormais, surpassant la concurrence grâce à son faible recul et son TTK fulgurant.

Depuis que le STG a subi une importante réduction de puissance, de nombreux joueurs recherchent des alternatives efficaces à longue distance. Si le BAL-27 s’est rapidement imposé comme un choix de premier ordre, d’autres se sont tournés vers le BP50 pour en faire leur arme principale.

Cependant, bien que ces fusils d’assaut soient populaires, la mitrailleuse TAQ Eradicator les surpasse en termes de puissance brute. L’expert de Warzone WhosImmortal a comparé le TTK de chaque arme de la méta dans une vidéo sur sa chaîne, et les résultats sont sans équivoque.

Jusqu’à environ 40 mètres, les performances des trois armes sont relativement similaires. Mais au-delà de cette distance, le BP50 et le BAL-27 perdent drastiquement en efficacité, tandis que l’Eradicator inflige des dégâts plus rapidement, avec une avance de plus de 100 ms entre 42 mètres et 80 mètres, voire plus.

Bien que WhosImmortal ait mentionné que gérer la cadence de tir peut parfois être délicat, il a qualifié cette mitrailleuse de véritable “folie” une fois maîtrisée.

En essayant notre meilleure classe de la TAQ Eradicator, nous avons constaté qu’une fois la cadence de tir ralentie après les premiers tirs, le contrôle à longue portée devient extrêmement facile, permettant de toucher constamment ses cibles et d’atteindre presque son TTK maximum dans la plupart des duels.

Bien qu’elle puisse sembler difficile à manier au premier coup de feu, une fois que vous apprenez à dompter son étrange schéma de recul, la cadence de tir élevée devient presque une arme secrète pour cette mitraillette. De plus, elle la rend plus viable à courte portée si vous êtes pris au dépourvu.

Pour compléter votre classe, il est crucial d’associer la TAQ Eradicator avec une mitraillette de premier choix. WhosImmortal recommande la Superi 46, qui s’avère être l’arme à courte portée la plus rapide dans la Saison 5 Rechargée. En combinant ces deux armes, vous serez prêt à affronter toutes les situations possibles.

Nous nous attendons à un nouveau grand changement de méta pour la Saison 6, mais pour l’instant, ces deux armes sont sans doute les meilleures que vous pouvez utiliser dans Warzone.