Cette mitraillette oubliée a le meilleur K/D de Warzone

Une puissante SMG issue de Vanguard domine le ranking K/D de Warzone malgré son impopularité. Voilà tout ce que vous devez savoir pour l’utiliser.

Les armes de Vanguard n’ont jamais été aussi dominantes sur Warzone. De l’Armaguerra 43 à la MP-40, on retrouve l’arsenal de Vanguard dans les mains de nombreux joueurs, surtout en ce qui concerne les mitraillettes.

En effet, ces SMG disposent d’un incroyable TTK couplé à une mobilité exceptionnel, et les joueurs de Warzone s’en donnent à cœur joie dans les affrontements à courte portée.

Pourtant, beaucoup ignorent que la SMG avec le meilleur K/D du jeu ne figure absolument pas parmi les armes les plus populaires.

On vous emmènes à la découvert de la mitraillette oubliée de Vanguard, ainsi que sa meilleure classe pour faire des ravages sur Warzone.

La mitraillette Type 100 domine le classement K/D de Warzone

Activision

La Type 100 a tout ce qu’on peut espérer d’une bonne SMG : une bonne cadence de tir, un excellent TTK et une grande mobilité.

Si on la compare à l’Armaguerra, la Type 100 offre de meilleurs dégâts par balle au prix d’une cadence de tir plus faible. Et si la Type 100 est moins nerveuse avec son ADS et son sprint to fire plus long, elle compense largement ces désavantages par une portée effective bien supérieure.

Si la Type 100 est légèrement moins létale que l’Armaguerra 43 à faible portée, elle garde un excellent TTK et la capacité d’éliminer des cibles à une distance nettement supérieure.

La meilleure classe de la Type 100 sur Warzone

Bouche : Boosteur de recul

Canon : Warubachi 134mm Rapide

Lunette : Déflecteur ardoise

Crosse : Poignée Warubachi pliable

Accessoire canon : M1930 Strife inclinée

Chargeurs : Chargeur Russe court de 36 cartouches de .30

Type de munitions : Subsoniques

Poignée arrière : Ruban adhésif

Atout : Vital

Atout 2 : Rapide

Avec un pick rate de 0,53, la mitraillette Type 100 est sans aucun doute l’une des armes off-meta les plus redoutables sur Warzone.

Si vous cherchez une alternative aux SMG les plus populaires du moment, vous ne pouvez pas vous tromper en optant pour la Type 100 !