Cette mitraillette emblématique de Warzone remplace parfaitement la Superi 46

Depuis son introduction, la mitraillette la plus populaire de Warzone a été la Superi 46, mais elle a subi de lourds nerfs lors de la mise à jour du 30 juillet, réduisant sa portée de dégâts maximale et moyenne. Cela a laissé un vide au sommet de la méta des mitraillettes, donnant ainsi à une arme emblématique de MW2 l’opportunité de prouver sa valeur.

La VEL 46, également connue sous le nom de MP7, était délaissée depuis un certain temps, mais elle semble revenir dans la méta après le nerf de la Superi 46. Elle offre une cadence de tir rapide, un recul facile à contrôler et une portée de dégâts compétitive, ce qui en fait le remplacement parfait pour la Superi. Elle a même reçu un buff de ses dégâts et multiplicateurs dans la mise à jour de la Saison 5, faisant d’elle une sérieuse concurrente.

En utilisant les données de TrueGameData, on constate que les chiffres du TTK de la VEL 46 sont extrêmement similaires à ceux de la Superi, surpassant même sa rivale à 20 mètres et de nouveau à partir de 42 mètres.

Après avoir fait quelques parties avec la VEL 46 dans Warzone, nous l’avons tout simplement trouvée exceptionnelle à des distances proches et moyennes, ce qui est exactement ce que l’on attend d’une mitraillette méta. La MP7 emblématique dispose également d’une taille de chargeur de base plus grande de 40 cartouches, d’une cadence de tir plus rapide et d’une vitesse de visée plus rapide, la consolidant comme la nouvelle mitraillette de référence dans Warzone.

L’attrait principal de la Superi 46 était sa vitesse de strafe, de déplacement et sa portée de dégâts. Heureusement, la MP7 offre beaucoup des mêmes caractéristiques, avec des statistiques similaires en termes de mobilité et de maniement.

Même le Youtubeur FaZe Swagg a mis en avant la VEL 46 dans sa vidéo du 31 juillet, comparant les deux armes après les changements d’équilibrage.

Le streamer a qualifié la Superi de “nulle“, tout en réalisant une victoire avec 22 éliminations avec la VEL. Swagg a fortement recommandé d’utiliser le Silencieux de Quartier-maître, qui améliore encore ses performances pour les combats à moyenne portée.

Il a également associé cette mitraillette avec le STG44, qui couvre les combats à plus longue portée. Cela crée une combinaison parfaite permettant de dominer à toutes les distances.

La MP7 est particulièrement efficace sur les petites cartes de Resurgence, donc elle mérite d’être essayée.