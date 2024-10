Le menu de Call of Duty fait peau neuve pour Black Ops 6 mais divise les joueurs

Une mise à jour a été déployée pour donner un coup de jeune à l’application Call of Duty HQ, mais les joueurs ne sont toujours pas convaincus par cette nouvelle interface simplifiée.

Depuis des années, l’apparence et la navigation dans menus de Call of Duty est une source de frustration pour la communauté. Avec l’intégration de tous les jeux de la série depuis MW 2019 dans la même application, les joueurs ont souvent du mal à trouver le jeu ou le mode qu’ils cherchent. Naviguer à travers les différents jeux est devenu un véritable casse-tête.

Alors que Black Ops 6 est sur le point de sortir, les développeurs ont voulu s’attaquer à ce problème en mettant à jour l’interface utilisateur pour la rendre plus intuitive. Désormais, tous les jeux sont visibles sous un seul onglet, tandis que l’écran d’accueil est réservé aux contenus les plus récents ou les plus pertinents, ainsi qu’aux derniers modes de jeu joués.

Cependant, malgré ces changements, de nombreux joueurs trouvent encore la nouvelle interface inutilement compliquée

Une interface controversée

“Peut-on revenir aux menus simples des anciens jeux CoD au lieu de ça ?“, a demandé un utilisateur sur Reddit. De nombreux autres joueurs ont exprimé leur accord, estimant que ce changement d’interface n’a pas résolu les problèmes majeurs.

“Où est censée être l’amélioration avec cette version “mise à jour” ?“, s’interroge une autre réponse. “Il faut toujours lancer HQ, naviguer jusqu’au jeu voulu, puis lancer le jeu.“

Dans un autre fil de discussion sur Reddit, les opinions sont similaires. Bien que la plupart des joueurs reconnaissent que les menus sont plus épurés, beaucoup estiment que devoir intégrer plusieurs jeux Call of Duty dans une même application rend encore le tout encombré et déroutant.

“Franchement, pourquoi les jeux ne peuvent-ils pas redevenir leur propre application ? Pourquoi faut-il que ce soit comme ça ?“, s’indigne un joueur. Un autre renchérit : “Les jours où le jeu n’était que LE JEU me manquent.“

Les raisons derrière cette interface unifiée

Comme l’ont souligné certains fans, la raison pour laquelle tous les jeux sont regroupés dans l’application Call of Duty HQ est qu’ils sont tous intégrés à Warzone. Cela permet une accessibilité plus facile au sein d’une seule et même application, surtout pour les joueurs qui naviguent entre les différents modes de Warzone et des autres titres de la franchise.

Cependant, beaucoup de joueurs blâment le succès du Battle Royale pour la nécessité de naviguer dans cette interface jugée “terrible“. Ils estiment que l’intégration de Warzone a complexifié l’accès aux autres modes de jeu.

Avec Black Ops 6 qui sera également intégré à Warzone lors de la Saison 1, il est peu probable que les développeurs décident de scinder les jeux en applications distinctes dans un avenir proche.

Cela signifie que, bien que l’interface ait été légèrement repensée, les joueurs devront probablement s’accommoder de ce système unifié pour naviguer entre les différents jeux de la franchise Call of Duty.