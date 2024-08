Les meilleurs paramètres PC de Black Ops 6 : FPS max et réduction du lag

La bêta de Black Ops 6 est enfin disponible, et pour la première fois depuis des années, les joueurs PC peuvent rejoindre l’action en même temps que les joueurs sur console. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, vous devez absolument optimiser vos paramètres.

Avec l’introduction du mouvement omnidirectionnel et un TTK plus élevé, l’écart de compétence semble plus marqué que jamais cette année. Pour dominer dans vos parties, il est alors essentiel de configurer correctement votre manette, mais vous pouvez aller encore plus loin.

L’article continue après la publicité

En utilisant nos meilleurs paramètres PC pour Black Ops 6, vous pouvez profiter d’une fréquence d’images fluide et stable, réduire les lags, et éliminer les problèmes de connexion pour maximiser vos chances de succès.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs paramètres PC de Black Ops 6

Paramètres graphiques pour les configurations modestes

Affichage

Mode d’affichage : Plein écran exclusif

: Plein écran exclusif Écran d’affichage : Votre moniteur principal de jeu

: Votre moniteur principal de jeu Adaptateur graphique : Votre carte graphique

: Votre carte graphique Taux de rafraîchissement : Le taux de rafraîchissement de votre moniteur (ex : 144 Hz)

: Le taux de rafraîchissement de votre moniteur (ex : 144 Hz) Résolution d’affichage : La résolution de votre moniteur (ex : 1920×1080)

: La résolution de votre moniteur (ex : 1920×1080) Résolution dynamique : Désactivée

: Désactivée Ratio d’aspect : Automatique

: Automatique Latence basse de NVIDIA Reflex : Activé + Boost

: Activé + Boost Afficher le gamma : 2.2 (sRGB)

: 2.2 (sRGB) Luminosité : 55

: 55 Préconfiguration du mode éco : Efficacité

: Efficacité Synchronisation verticale (Jeu) : Sans

: Sans Synchronisation verticale (Menus) : Sans

: Sans Limite d’images par seconde personnalisée : Personnalisée Limite d’images par seconde en jeu : Le taux de rafraîchissement de votre moniteur (ex : 144 Hz) Limite d’images par seconde dans les menus : 60 Limite d’images par seconde en arrière-plan : 15

: Personnalisée Résolution de rendu dans les menus : Optimale

: Optimale Rendu du menu de pause : Sans

: Sans Mode premier plan : 0

Activision

Qualité

Préconfiguration graphique : Personnalisé

: Personnalisé Résolution de rendu : 100

: 100 Résolution dynamique : Sans

: Sans Mise à l’échelle / Amélioration de la netteté : FidelityFX CAS Quantité de VRAM cible : 85

: FidelityFX CAS Variabilité des ombres : Sans

Détails et textures

Résolution des textures : Faible

: Faible Filtrage anisotrope : Faible

: Faible Profondeur de champ : Sans

: Sans Niveau de détails proche : Faible

: Faible Résolution des particules : Très basse

: Très basse Impacts de balles : Sans

: Sans Effets persistants : Sans

: Sans Qualité des shaders : Faible

: Faible Affichage de texture à la demande : Minime

: Minime Qualité de l’affichage de textures locales : Faible

L’affichage de textures à la demande est désormais obligatoire, ce qui peut provoquer des problèmes de lag et de saccades si votre connexion Internet n’est pas optimale. Pour contourner cela autant que possible, vous devez le régler sur Minime.

L’article continue après la publicité

Ombres et lumière

Qualité des ombres : Très basse

: Très basse Ombres à l’écran : Sans

: Sans Éclairage ambiant : Sans

: Sans Réflexion de la lumière : Sans

: Sans Qualité des reflets statiques : Faible

Environnement

Détail du terrain : Sans

: Sans Qualité volumétrique : Faible

: Faible Qualité physique reportée : Sans

: Sans Volumes de grille météorologique : Sans

: Sans Qualité de l’eau : Sans

Vue

Champ de vision (FOV) : 105

: 105 Champ de vision de la visée : Prédéfini

: Prédéfini Champ de vision arme : Large

: Large Champ de vision à la troisième personne : 90

: 90 Champ de vision (véhicule) : Par défaut

Caméra

Flou de caméra : Sans

: Sans Flou de mouvement de l’arme : Sans

: Sans Mouvement de caméra à la 1re personne : Minimum (50%)

: Minimum (50%) Mouvement de caméra à la 3e personne : Minimum (50%)

: Minimum (50%) Grenade flash inversée : Sans

Régler votre champ de vision (FOV) légèrement plus bas réduira la charge sur votre PC si vous possédez une configuration modeste.

Activision

Paramètres graphiques pour les configurations haut de gamme

Affichage

Mode d’affichage : Plein écran exclusif

: Plein écran exclusif Écran d’affichage : Votre moniteur principal de jeu

: Votre moniteur principal de jeu Adaptateur graphique : Votre carte graphique

: Votre carte graphique Taux de rafraîchissement : Le taux de rafraîchissement de votre moniteur (ex : 144 Hz)

: Le taux de rafraîchissement de votre moniteur (ex : 144 Hz) Résolution d’affichage : La résolution de votre moniteur (ex : 1920×1080)

: La résolution de votre moniteur (ex : 1920×1080) Résolution dynamique : Désactivée

: Désactivée Ratio d’aspect : Automatique

: Automatique Latence basse de NVIDIA Reflex : Activé + Boost

: Activé + Boost Afficher le gamma : 2.2 (sRGB)

: 2.2 (sRGB) Luminosité : 55

: 55 Préconfiguration du mode éco : Efficacité

: Efficacité Synchronisation verticale (Jeu) : Sans

: Sans Synchronisation verticale (Menus) : Sans

: Sans Limite d’images par seconde personnalisée : Personnalisée Limite d’images par seconde en jeu : Le taux de rafraîchissement de votre moniteur (ex : 144 Hz) Limite d’images par seconde dans les menus : 60 Limite d’images par seconde en arrière-plan : 15

: Personnalisée Résolution de rendu dans les menus : Optimale

: Optimale Rendu du menu de pause : Sans

: Sans Mode premier plan : 0

Qualité

Préconfiguration graphique : Personnalisé

: Personnalisé Résolution de rendu : 100

: 100 Résolution dynamique : Sans

: Sans Mise à l’échelle / Amélioration de la netteté : FidelityFX CAS

: FidelityFX CAS Quantité de VRAM cible : 85

: 85 Variabilité des ombres : Sans

Détails et textures

Résolution des textures : Normal

: Normal Filtrage anisotrope : Normal

: Normal Profondeur de champ : Sans

: Sans Niveau de détails proche : Normal

: Normal Résolution des particules : Faible/Normal

: Faible/Normal Impacts de balles : Sans

: Sans Effets persistants : Avec

: Avec Qualité des shaders : Moyen

: Moyen Affichage de texture à la demande : Minime

: Minime Qualité de l’affichage de textures locales : Faible

Ombres et lumière

Qualité des ombres : Normal

: Normal Ombres à l’écran : Sans

: Sans Éclairage ambiant : Sans

: Sans Réflexion de la lumière : Sans

: Sans Qualité des reflets statiques : Elevée

Environnement

Détail du terrain : Sans

: Sans Qualité volumétrique : Faible

: Faible Qualité physique reportée : Sans

: Sans Volumes de grille météorologique : Sans

: Sans Qualité de l’eau : Sans

Vue

Champ de vision (FOV) : 110

: 110 Champ de vision de la visée : Prédéfini

: Prédéfini Champ de vision arme : Large

: Large Champ de vision à la troisième personne : 90

: 90 Champ de vision (véhicule) : Par défaut

Caméra

Flou de caméra : Sans

: Sans Flou de mouvement de l’arme : Sans

: Sans Mouvement de caméra à la 1re personne : Minimum (50%)

: Minimum (50%) Mouvement de caméra à la 3e personne : Minimum (50%)

: Minimum (50%) Grenade flash inversée : Sans

Configurations recommandées pour la bêta de BO6

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT, ou Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT, ou Intel Arc A770 Stockage : SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si COD HQ et Warzone sont déjà installés)

: SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si COD HQ et Warzone sont déjà installés) Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X Mémoire : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Internet : Connexion Internet haut débit

Si vous avez une carte graphique NVIDIA :

Téléchargez GeForce Experience sur NVIDIA.com. Ouvrez GeForce Experience. Cliquez sur l’onglet « Pilotes ». Sélectionnez « vérifier les mises à jour » dans le coin supérieur droit. Suivez les étapes si une mise à jour est disponible.

Si vous avez un GPU AMD :

Cliquez avec le bouton droit sur votre bureau. Sélectionnez Paramètres AMD Radeon. Cliquez sur l’icône Accueil. Sélectionnez « Nouvelles mises à jour » en bas à gauche. Cliquez sur « vérifier les mises à jour ». Suivez les étapes si une mise à jour est disponible.

Activision recommande les pilotes suivants pour la bêta de Black Ops 6 :

AMD : 24.8.1

: 24.8.1 NVIDIA : 560.70

: 560.70 INTEL : 32.0.101.5768

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les paramètres PC de Black Ops 6.