Les meilleurs paramètres manette pour Black Ops 6

La bêta de Black Ops 6 est enfin disponible sur toutes les plateformes, ce qui signifie que si vous jouez à la manette, il est crucial d’ajuster vos paramètres pour être au top.

Avec l’ajout du mouvement omnidirectionnel et une concentration sur des cartes plus petites, viser et suivre vos ennemis avec précision n’a jamais été aussi important.

Heureusement, si vous jouez sur PlayStation, Xbox, ou même avec une manette compatible sur PC, il existe de nombreuses options à ajuster pour rester précis.

Voici donc les meilleurs paramètres manette à faire sur Black Ops 6.

Meilleurs paramètres manette de Black Ops 6

Entrées

Configuration des touches : Tactique

: Tactique Sensibilité horizontale des sticks analogiques : 6

: 6 Sensibilité verticale des sticks analogiques : 6

: 6 Contrôles simplifiés : Sans

: Sans Faibles contraintes physiques : Sans

: Sans Marquage gâchette haute : Sans

: Sans Échanger L1/R1 avec L2/R2 : Sans

: Sans Vibration manette : Sans

: Sans Effet gâchette : Sans

La meilleure configuration des touches à utiliser dans Black Ops 6 est Tactique, car cela échange les commandes de l’accroupissement et de la glissade avec l’attaque au corps à corps. En assignant le bouton d’accroupissement au stick droit, vous pouvez glisser ou vous allonger sans avoir à lever le pouce, ce qui vous permet de continuer à surveiller les ennemis.

Bien que cela puisse demander un temps d’adaptation, car cela modifie la disposition par défaut des touches à laquelle la plupart des joueurs sont habitués, cela peut vous faire gagner des secondes cruciales lors des combats rapprochés.

Nous vous recommandons également de désactiver la vibration de la manette et l’effet de gâchette. Ces fonctionnalités sont parfaites pour l’immersion et peuvent améliorer l’expérience en campagne solo, mais en multijoueur, elles peuvent être plus gênantes qu’utiles.

La sensibilité est avant tout une question de préférence personnelle, mais nous avons opté pour un réglage à 6 pour les deux sticks, horizontal et vertical. Cela crée une sensation de cohérence et offre un bon équilibre entre réactivité et contrôle.

Activison

Zone morte

Stick analogique gauche min : 0

: 0 Stick analogique gauche max : 0,99

: 0,99 Stick analogique droit min : 0

: 0 Stick analogique droit max : 0,99

: 0,99 Gâchette gauche : 0

: 0 Gâchette droite : 0

Pour les zones mortes, nous préférons exploiter pleinement les sticks afin que la visée soit la plus intuitive possible. Cependant, cela dépend largement des préférences personnelles, donc si vous préférez un mouvement maximal avec un léger mouvement du stick, n’hésitez pas à ajuster ces paramètres.

Si vous avez des problèmes de drift du stick, ce qui est courant sur les manettes, vous pouvez résoudre cela en augmentant légèrement les zones mortes jusqu’à ce que le problème soit réglé.

Visée

Multiplicateur de sensibilité : 0,90

: 0,90 Multiplicateur de sensibilité Multiplicateur de sensibilité des véhicules terrestres : 1,00 Multiplicateur de sensibilité des séries de points : 1,00 Multiplicateur de sensibilité de la tablette : 1,00 Multiplicateur de sensibilité viseur : 0,90

Inverser vue (à pied) : Standard

: Standard Paramètres avancés de visée Transition de la sensibilité en visant : Instantanément Type de courbe de réponse de visée : Dynamique

Multiplicateur de sensibilité de visée (Concentration) : 0,90

: 0,90 Timing de transition de sensibilité de visée : Instantanément

: Instantanément Sensibilité personnalisée pour chaque zoom : Sans

Aide à la visée

Aide à la visée de cibles : Avec

: Avec Comportement du détecteur de mouvement : Sans

Déplacements

Assistance au sprint : Assistance de sprint tactique

: Assistance de sprint tactique Assistance avec franchissement : Sans

: Sans Assistance pour s’accroupir : Sans

: Sans Franchissement automatique aérien : Sans

: Sans Paramètre de glissade/plongée : Glisser uniquement

: Glisser uniquement Coup d’œil auto (porte) : Sans

: Sans Paramètres avancés des mouvements Paramètres du sprint/sprint tactique : Appuyer Déplacement automatique vers l’avant : Sans Franchissement au sol : Avec Restauration sprint : Avec Glisser n’annule pas le sprint : Avec Paramètre du sprint tactique : Appuyer en sprintant Plongée sous l’eau : Libre Enfoncement de la porte : Avec



Paramètres de combat

Viser : Maintenir

: Maintenir Activation de la stabilisation d’arme : Visée + corps à corps

: Visée + corps à corps Détonation rapide de C4 : Groupé

: Groupé Paramètre des équipements : Un par un

: Un par un Paramètre du tir manuel : Appuyer

: Appuyer Paramètres avancés de combat Modifier comportement haut du BMD : Marquer Activation du changement de zoom : Sprint/Sprint tactique/Concentration Annuler la stabilisation d’arme : Délai court Commande (Interagir/Recharger) : Priorité au rechargement Sprinter annule le rechargement : Sans Changement des sticks analogiques en mode visée : Sans Changement d’arme automatique : Avec Réorganisation des séries de points : Ordre numérique Comportement d’arme de mêlée dédiée : Maintien Comportement des armes au corps à corps attribué : Maintenir corps à corps Passer du bouclier humain à une exécution : Sans



Pour trouver vos paramètres manette, ouvrez Black Ops 6 dans le QG de CoD, appuyez sur le bouton Start/Options et faites défiler jusqu’à l’icône d’engrenage. Sélectionnez “Manette” et vous pourrez ajuster tous les paramètres mentionnés ci-dessus.

Activision

Comme il s’agit d’une bêta, vous ne pourrez pas lancer de partie privée pour tester votre visée avant de rejoindre une partie réelle. Cependant, vous pouvez ajuster vos paramètres dans MW3 et charger une partie privée contre des bots pour essayer l’aide à la visée et la sensibilité.

Bien que cela ne réplique pas exactement un lobby de Black Ops 6, cela vous donnera une idée assez précise de si vos paramètres sont bien ajustés.

Maintenant que vous avez configuré vos paramètres manette, il ne vous reste plus qu’à choisir vos armes et atouts, faire votre loadout, et plonger dans l’un des modes de jeu de la bêta.