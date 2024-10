Les meilleurs paramètres clavier/souris dans Black Ops 6

Optimiser vos paramètres clavier/souris dans Call of Duty: Black Ops 6 est essentiel pour atteindre les meilleurs scores et accumuler facilement les éliminations.

On a tendance à l’oublier, mais les paramètres jouent un rôle crucial dans la fluidité de l’expérience de jeu. Cela est particulièrement vrai pour les joueurs clavier/souris, qui disposent de nombreuses options à personnaliser. Ajuster ces réglages au mieux, en plus de choisir les meilleurs paramètres PC et audio, est indispensable si vous souhaitez dominer en multijoueur.

Pour vous aider, nous avons répertorié les meilleurs paramètres clavier/souris à utiliser. Et si vous préférez jouer à la manette, découvrez alors nos meilleurs paramètres manette.

Les meilleurs paramètres souris

Option Meilleur paramètre Périphérique d’entrée de visée Souris Sensibilité de la souris Varie selon votre DPI* Multiplicateur sensibilité viseur (Concentration) 1.00 Inverser vue (à pied) Standard Préconfiguration de commandes simplifiées Sans Préconfiguration de faibles contraintes physiques Sans

*Multipliez votre DPI de souris par votre sensibilité, et visez un total entre 2 000 et 6 000 DPI. Ajustez votre DPI dans cette fourchette jusqu’à ce que vous trouviez le confort idéal.

Paramètres avancés de la souris

Option Meilleur paramètre Sensibilité personnalisée pour chaque zoom Sans Transition de la sensibilité en visant Instantanément Type de sensibilité Relative Inverser vue Préférence personnelle Type de correction de la visée à la 3e personne Précision Coefficient de distance de l’écran Préférence personnelle Calibrage Souris Accélération de la souris : 0.00

Filtre souris : 0

Lissage de la souris : Sans

Délai molette de la souris : 250 Utiliser le curseur du système Préférence personnelle Limiter la souris à la fenêtre du jeu Préférence personnelle

Meilleurs paramètres de déplacements

Option Meilleur paramètre Assistance au sprint Sans Assistance avec franchissement Sans Assistance pour s’accroupir Sans Inclinaison aux coins Sans Paramètre de la position accroupie Appuyer Paramètre de la position allongée Appuyer Paramètre du sprint/sprint tactique Appuyer Franchissement automatique aérien Sans Ouverture du parachute automatique Sans Restauration du sprint Sans Glisser n’annule pas le sprint Avec Coup d’oeil auto. (porte) Sans Franchir un obstacle annule un rechargement Avec

Paramètres avancés des mouvements

Option Meilleur paramètre Paramètre de la marche Appuyer Vitesse de marche Modérée Franchissement au sol Avec Activation de glisser/plonger Indépendant Paramètre de glissade/plongée Standard Activation du sprint tactique Appuyer en sprintant Plongée sous l’eau Préférence personnelle Enfoncement de porte Avec Activation du changement de côté de la caméra Sprint/Sprint tactique/Focus Commandes de sensibilité de vue horizontale 1.00 Commandes de sensibilité de vue verticale 1.00

Meilleurs paramètres de combat

Option Meilleur paramètre Viser Maintenir Paramètre d’interactions Appuyer Activation de l’arme de corps à corps spécifique Rotation d’armes Paramètre des équipements Maintenir Activation de la stabilisation d’arme Stabilisation d’arme (Appuyer)

Paramètres de combat avancés

Option Meilleur paramètre Activation du changement de zoom Corps à corps Annuler la stabilisation d’arme Instantanément Commande (Interagir/Recharger) Appuyer pour recharger Concentration Appuyer Sprinter annule le rechargement Avec Changement d’arme automatique Avec Commande (Plaque d’armure) Utiliser une seule Activation du C4 Un par un Paramètres de Bouclier humain/Exécution Priorité à l’exécution Paramètre du tir manuel Appuyer

Meilleurs raccourcis clavier

Les meilleurs raccourcis clavier sont personnels et varient énormément d’un joueur à l’autre. Cependant, certains petits ajustements peuvent beaucoup aider. Utilisez surtout ce qui vous semble le plus confortable, mais ces réglages optimisés sont parfaits pour ceux qui souhaitent être aussi compétitifs que possible.

Commandes déplacement

Option Meilleur paramètre Avancer z Reculer S Aller à gauche Q Aller à droite D Déplacement automatique vers l’avant H Sauter/Se lever/Franchir Barre d’espace S’allonger/Plonger CTRL Changer de position/Glisser/Plonger ALT S’accroupir/Glisser C Sprint/Sprint tactique/Concentration MAJ

Commandes de combat

Option Meilleur paramètre Tirer Clic gauche Regarder dans le viseur Clic droit Recharger R Arme suivante Molette Stabilisation arme Verrouillage des majuscules Mode de tir B Corps à corps/Exécution/Bouclier humain V Équipement mortel A Équipement tactique E Amélioration de combat X Plaque d’armure/Jeter un objet G Interagir F

Commandes overlay

Option Meilleur paramètre Classement TAB Carte M Marquer Clic molette Chat textuel (dernier canal utilisé) Entrée Statistiques en jeu ²

Action menu

Option Meilleur paramètre Menu de démarrage F1 Menu Social F2 Menu Paramètres F3 Menu Attirail F6 Appuyer pour parler W

Et voilà pour les meilleurs paramètres clavier/souris dans Black Ops 6. Pour encore plus d’astuces sur le nouvel opus de Treyarch, découvrez comment fonctionne le système de Prestige, comment monter de niveau rapidement et tout ce qu’il faut savoir sur les camouflages de maîtrise de cette année.