La bêta de Black Ops 6 regorge d’armes et d’équipements pour personnaliser vos classes, mais tout cela n’aura que peu d’importance si vos paramètres audio ne sont pas optimisés.

Même avec les meilleures classes méta, il est crucial de s’assurer que votre manette est bien réglée pour améliorer votre visée, et que vos paramètres de FOV sont ajustés pour une visibilité maximale.

Cependant, l’audio est sans doute l’aspect le plus important, car il vous permet d’entendre les bruits de pas ennemis et de localiser leur position avec précision.

Voici alors les meilleurs paramètres audio de Black Ops 6.

Les meilleurs paramètres audio de BO6

Volumes

Volume principal : 70

: 70 Volume de la musique : 0

: 0 Volume des dialogues : 70

: 70 Volume des effets : 100

: 100 Volume musique des cinématiques : 50

Général

Mixage audio : Booster de basses Casque

: Booster de basses Casque Audio mono : Sans

Fonctionnalités

Bruits aigus réduits : Avec

: Avec Préconfiguration indicateur de coups : Par défaut

Chat vocal

Volume du chat vocal : 50

: 50 Chat vocal : Avec

: Avec Chat de proximité : Avec

: Avec Chat vocal des derniers mots : Sans

: Sans Canal vocal du jeu : Seulement avec l’équipe

Activision Vous n’aurez aucun problème à entendre les bruits de pas des ennemis avec ces paramètres.

Explication des meilleurs paramètres audio

Pour tirer pleinement parti des meilleurs paramètres audio, il est indispensable de jouer à Black Ops 6 avec un casque afin d’entendre chaque son clairement. Si vous utilisez les haut-parleurs de votre téléviseur ou de votre moniteur, les sons seront plus confus et il sera beaucoup plus difficile de distinguer les bruits de pas et leur direction.

En ce qui concerne le mixage audio, Booster de basses Casque est le meilleur choix car il exploite pleinement les capacités de votre casque. Non seulement votre expérience sera plus immersive, mais les basses ajoutées rendent également les sons ennemis plus distincts dans le mixage, évitant qu’ils ne soient noyés par d’autres bruits.

Ensuite, il est essentiel de s’assurer que l’audio que vous entendez est uniquement celui qui a une utilité en jeu. Dans cette optique, nous vous recommandons de réduire le Volume de la musique à 0, car elle n’apporte aucune information utile et peut être plus distrayante qu’autre chose.

Tous les équipements confirmés dans Black Ops 6

Le Volume des dialogues peut être laissé autour de 70, car il n’a pas besoin de dominer l’audio, mais les appels de vos coéquipiers peuvent vous informer lorsqu’une grenade est lancée ou lorsqu’une série de points est en cours d’utilisation.

Enfin, et surtout, assurez-vous d’augmenter le Volume des effets à 100. Cela contrôle le volume des bruits de pas dans votre casque, donc en le réglant au maximum, vous bénéficierez de l’avantage le plus net possible en jeu.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur les paramètres audio de Black Ops 6.