Les meilleures classes du mode Ranked de Black Ops 6

Le mode Ranked – ou Classé en français – est le terrain de jeu privilégié des joueurs compétitifs de Black Ops 6. Découvrez les meilleures classes pour grimper les Rangs.

Les parties classées du dernier opus de Call of Duty sont enfin là. Black Ops 6 inaugure quelques nouveautés pour son mode Ranked, mais le fonctionnement reste globalement le même : les joueurs s’affrontent avec une sélection restreinte d’armes, d’accessoires, d’atouts et de scorestreaks pour garantir des parties aussi équilibrées que possible.

Mais avant de foncer tête baissée à la conquête des rangs supérieurs, découvrez quelles classes sont les plus performantes.

Les meilleures classes du mode Ranked – Saison 1

Fusils d’assaut

Bien que les pros n’aient pour l’instant accès qu’au GPR 91 et à l’AMES 85, le mode Ranked de Black Ops 6 autorise trois fusils d’assaut clairement supérieurs : le Model L, le XM4 et le Krig C.

Ces trois AR ont des caractéristiques très similaires. Le XM4 a une cadence de tir légèrement supérieure, mais c’est bien là sa seule différence notable. Ces armes ont une large portée dans laquelle elles tuent en 4 tirs et s’équipent de la même façon.

Le choix d’un fusil d’assaut est donc avant tout une question de préférence et de ressenti avec l’arme entre les mains.

Model L

Activision

Lunette : Kepler Microflex

Kepler Microflex Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

Certains joueurs sont des adeptes de l’Accu-spot Reflex, qui est un autre excellent choix de lunette. Néanmoins, nous pensons que le Kepler Microflex fournit une visibilité plus claire.

Le Canon renforcé s’impose comme une évidence, mais gardez à l’esprit qu’il pourrait bien finir banni à cause des dégâts et de la vitesse des balles qu’il offre. Si c’est le cas, le Canon rainuré devrait devenir l’option méta.

L’excellente Poignée express est l’accessoire le plus polyvalent à ce slot grâce à son gros boost d’ADS, mais la Poignée ergonomique – qui met le paquet sur l’ADS pendant la glissade et le plongeon – est également viable pour les fanatiques de l’omnimouvement.

XM4

Activision

Lunette : Kepler Microflex

Kepler Microflex Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

Krig C

Activision

Lunette : Kepler Microflex

Kepler Microflex Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

Mitraillettes

Tout laisse à penser que la Jackal PDW sera la dernière mitraillette en lice dans Black Ops 6 Ranked. Mais pour l’instant, la Saug et la PP-919 sont aussi à considérer.

Jackal PDW

Activision

Bouche : Compensateur

Compensateur Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

Après avoir dominé la beta, la Jackal PDW a eu droit à un nerf de sa précision et de ses portées de dégâts le 6 septembre. D’autres mitraillettes ont alors pris l’ascendant, avant le retour triomphant de la Jackal suite à son buff du 4 novembre.

Cette SMG n’est pas la meilleure dans tous les domaines, mais elle domine la compétition en termes d’efficacité à courte portée.

Pour cette classe, la Poignée avant verticale et le Compensateur sont essentiels pour augmenter la précision, via une réduction sérieuse du recul.

Saug

Activision

Bouche : Compensateur

Compensateur Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Accessoire canon : Poignée avant verticale

Poignée avant verticale Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Crosse équilibrée

En termes de statistiques, la Saug est un cran en dessous des autres SMG. Néanmoins, sa mobilité impressionnantes – et notamment sa vitesse de strafing – en font tout de même une option très intéressante.

PP-919

Activision

Bouche : Compensateur

Compensateur Canon : Canon rainuré

Canon rainuré Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Crosse : Pas de crosse

Pas de crosse Mods de tir : Ressorts de recul

La PP-919 ne tient pas la comparaison avec la Jackal PDW dans bien des domaines. Notamment, une stat cruciale doit attirer votre attention et suffire pour que vous considériez cette SMG : son chargeur.

Puis les Chargeurs étendus sont bannis en mode Ranked, la PP919 et ses 64 balles surpassent très largement ses concurrentes sur la longueur.

Fusils de précision

Les joueurs pro de la CDL se sont mis d’accord pour retirer tous les snipers de la liste d’armes disponibles en compétition. Néanmoins, des fusils de précision sont bel et bien disponibles dans le mode classé Recherche et Destruction.

Il est néanmoins impossible d’équiper le moindre accessoire sur cette catégorie d’armes.

LW3A1 Frostline

Activision

LR 7.62

Activision

Pistolets

Stryder .22

Activision

Bouche : Compensateur porté

Compensateur porté Canon : Canon renforcé

Canon renforcé Chargeur : Chargeur rapide I

Chargeur rapide I Poignée arrière : Poignée express

Poignée express Mods de tir : Munitions haut pression .22 WMR

Le Stryder .22 est clairement le meilleur pistolet du monde Ranked, puisque l’incontournable roi de BO6 – le Grekhova – a été banni.

Avec son bon TTK et une portée de tir permettant des kills en 4 tirs, c’est l’arme de poing qui devrait naturellement s’imposer en parties classées.

Les meilleurs équipements et atouts du mode Ranked

Activision

Tactique : Grenade flash

Mortel : Grenade à fragmentation

Amélioration de combat : Système trophy

Atout 1 : Ninja

Atout 2 : Main leste

Atout 3 : Pas de course

Atout avarice : Dextérité

Joker : Atout avarice

Il est surprenant que la Grenade flash ait échappé aux restrictions du mode Classé, et ne pas miser sur cet excellent équipement serait une erreur.

Du côté des équipements mortels, deux choix optimaux s’offrent à vous la Grenade à fragmentation ou la Bombe collante (plus connue sous le nom de Semtex).

Pas de prise de tête du côté des Améliorations de combat, puisque le Système trophy est la seule option réellement viable à avoir échappé au ban.

Ninja est un atout essentiel, qui gagne en efficacité à mesure que vous grimpez les rangs du mode Ranked. Les joueurs expérimentés sont très attentifs aux bruits de pas, et pouvoir les atténuer est donc un énorme avantage.

La majorité des atouts du slot 2 sont indisponibles, laissant assez peu de choix. Main leste est la meilleure option, pour vous permettre de changer plus rapidement d’arme lorsque la situation l’exige.

Il est difficile de se passer de Pas de course après s’y être habitué, et la mobilité est bien trop importante dans Black Ops 6 pour partir au combat sans cet atout.

Grâce à l’Atout avarice offert par le Joker du même nom, on sélectionne Dextérité, qui réduit drastiquement les mouvements de l’arme pendant les plongeons, les glissades et les sauts. Protection balistique est une autre option viable pour réduire l’impact des explosifs.

Pour vous détendre dans des modes de jeu moins compétitifs après votre session en Ranked, découvrez les meilleures armes de Black Ops 6 et de Warzone.