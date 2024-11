Les meilleures armes de Black Ops 6 à monter avant la Saison 1 de Warzone

L’intégration de Black Ops 6 dans Warzone débutera le 14 novembre, apportant toutes les nouvelles armes du jeu sur le Battle Royale et potentiellement une nouvelle méta.

Même si votre niveau sera réinitialisé lorsque la nouvelle saison débutera, vos progrès sur les armes resteront intacts. Cela signifie que, bien que vous deviez débloquer à nouveau ces armes, en les montant dès maintenant, vous serez prêt à utiliser directement les meilleurs accessoires dès le début.

Voici les armes de BO6 que nous vous recommandons de monter avant l’intégration de Warzone.

Les armes de BO6 à monter avant l’intégration Warzone

C9 – Mitraillette

– Mitraillette PP-919 – Mitraillette

– Mitraillette XM4 – Fusil d’assaut

– Fusil d’assaut Model L – Fusil d’assaut

– Fusil d’assaut AK-74 – Fusil d’assaut

– Fusil d’assaut AS VAL – Fusil d’assaut

– Fusil d’assaut XMG – Mitrailleuse

– Mitrailleuse PU-21 – Mitrailleuse

– Mitrailleuse LR 7.62 – Fusil de précision

– Fusil de précision Tsarkov 7.62 – Fusil tactique

C9

Activision

La C9 est la première mitraillette que vous débloquez dans BO6. Elle se distingue par sa polyvalence et son efficacité dans divers contextes. Avec une cadence rapide, une bonne mobilité et un recul gérable, elle s’associe parfaitement à un fusil d’assaut ou une mitrailleuse pour une classe dominante.

PP-919

Activision

Malgré un TTK un peu plus lent, la PP-919 compense largement avec un grand chargeur et un faible recul. Avec un chargeur de 64 balles, concentrez vos accessoires sur la mobilité, le contrôle du recul et les dégâts pour gérer facilement plusieurs ennemis avant de devoir recharger.

XM4

Activision

Le XM4 est idéal pour les classes de bas niveau avec son faible recul et sa bonne cadence. Ce fusil d’assaut traditionnel reste efficace, bien que d’autres options plus intéressantes apparaissent plus tard.

Model L

Activision

C’est la version améliorée du XM4. Le Model L a une vitesse de balle légèrement supérieure, ce qui le rend idéal pour les combats à longue portée.

AK-74

Activision

Avec ses dégâts élevés, l’AK-74 peut dominer à moyenne et longue portée avec des accessoires de contrôle du recul. Si vous souhaitez l’associer à un sniper, une version plus mobile de l’AK est également redoutable.

AS VAL

Activision

L’AS VAL, avec sa cadence rapide offre un TTK proche de certaines mitraillettes tout en conservant une certaine puissance à distance.

XMG

Activision

Les mitrailleuses sont parfaites pour les longs duels grâce à leur grande capacité de chargeur. La XMG, malgré sa mobilité réduite, compense par sa puissance, sa vitesse de balle et son contrôle de recul.

PU-21

Activision

La PU-21 rivalise avec la XMG en tuant plus vite jusqu’à 45 mètres. Au-delà de cette distance, la XMG reprend le dessus jusqu’à 61 mètres.

LR 7.62

Activision

C’est tout simplement le meilleur fusil de précision de BO6. Le LR 7.62 est idéal pour Warzone avec des dégâts élevés et la meilleure vitesse de balle.

Tsarkov 7.62

Activision

Pour les adeptes des tactiques en mode semi-automatique, le Tsarkov 7.62 offre de bons résultats dans la tête jusqu’à 35 mètres et un TTK exceptionnel pour des tirs dans la poitrine.

Le moyen le plus rapide pour monter vos armes est d’équiper les atouts Logisticien et Financement pour obtenir un bonus d’XP, et de jouer dans des modes à objectifs comme Point stratégique, Domination et Élimination confirmée. Vous gagnez plus d’XP en éliminant des ennemis près des objectifs ou en collectant des plaques.

Bien que des ajustements dans l’équilibrage des armes soient prévus, ces armes devraient vous servir alors que vous progressez et débloquez les nouvelles armes du Passe du combat.