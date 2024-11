La meilleure arme de Black Ops 6 subit un nerf majeur dans la Saison 1

La mise à jour de la Saison 1 de Black Ops 6 a apporté son lot de buffs et nerfs, et la meilleure arme du jeu en a subi les conséquences puisqu’elle a été “détruite“.

L’équilibrage des armes est toujours un sujet sensible dans Call of Duty, et Black Ops 6 ne fait pas exception. Bien que le jeu propose de nombreuses options, certaines armes se démarquent systématiquement, comme la KSV ou l’AS VAL.

Cependant, depuis le lancement du jeu, l’arme la plus puissante était indéniablement l’AEK-973, un fusil tactique à rafale capable de pulvériser des ennemis à presque toutes les distances. Avec la mise à jour de la Saison 1, Treyarch a imposé un nerf massif à cette arme.

Selon le patch note, l’AEK-973 a subi quelques nerfs mineurs concernant la mobilité, notamment une augmentation du temps de transition entre le sprint et le tir. Mais le changement le plus impactant concerne l’accessoire Tir rapide, qui ne booste désormais la cadence de tir que de 5 % et augmente le délai entre les rafales de 115 ms à 295 ms. Ces modifications allongent considérablement le TTK et imposent une attente plus longue avant de tirer une nouvelle rafale.

Avant cette mise à jour, le mod Tir Rapide était un incontournable dans toutes les classes de l’AEK-973. Même les développeurs avaient admis que ses avantages étaient “trop puissants pour être ignorés“.

Ce nerf n’a pas été bien accueilli par tout le monde. Peu après son annonce, les joueurs se sont exprimés sur Reddit pour critiquer cette décision, certains estimant que le fusil avait été affaibli trop sévèrement.

L’utilisateur ‘FlowKom’ a écrit : “Eh bien, c’était une semaine amusante.” D’autres commentaires ont suivi, comme : “Si ce délai entre les rafales est vrai, autant supprimer cette arme du jeu. Les développeurs sont pathétiques, ils ne veulent même pas qu’on ait une arme au feeling M8A1/COD 4 M16.” Un autre joueur a ajouté : “Wow, ils ont complètement détruit cette arme.“

Le principal problème semble concerner le mod Tir Rapide, que certains jugent désormais inutilisable. “Pourquoi quelqu’un utiliserait un accessoire qui augmente la cadence de tir de 5 % en échange d’un recul de 50 % ?“, a demandé un joueur.

Cependant, tout le monde n’est pas aussi pessimiste. Certains estiment que l’AEK-973 reste viable, même sans cet accessoire.

“Ils ont seulement nerf spécifiquement l’accessoire Tir rapide. Le reste de l’arme est inchangé. C’est toujours une bonne arme même sans Tir rapide“, a souligné un joueur plus optimiste.

Seul le temps dira à quel point ce nerf impactera l’efficacité de l’AEK-973 dans Black Ops 6, mais il pourrait devenir plus difficile de la recommander dans Warzone maintenant que l’intégration a été effectuée.

Les prochaines semaines permettront de voir si ce changement pousse les joueurs à adopter d’autres armes ou si l’AEK-973 parvient à conserver sa place dans la méta.