Le meilleur fusil à pompe de MW3 a été nerfé une semaine après sa sortie

Sledgehammer Games a réduit la puissance du kit de conversion JAK Wardens dans Modern Warfare 3 une semaine après sa sortie, constatant que les fusils à pompe Akimbo dominants avaient leur portée de dégâts efficace considérablement réduite.

La mise à jour du 9 mai de MW3 a vu divers changements, y compris des corrections spécifiques au mode Multijoueur et des restrictions supplémentaires ajoutées aux parties classé. Cependant, une longue liste de modifications apportées au kit de conversion Jak Wardens constitue la majeure partie des notes de patch.

Bien que les modifications apportées aux munitions Slug Shells et Gauge Ball aient été longues, elles n’affectent pas trop la viabilité de chaque type de munition. Au lieu de cela, ce sont ces nerfs de la pièce détachée qui ont eu le plus grand impact :

Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé debout de 2,3deg/s à 3,3deg/s (+43%)

Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé debout de 5,5deg/s à 5,8deg/s (+5%)

Avant ces nerfs, il était possible d’obtenir un tir mortel en deux coups à 29 mètres. Avec ce kit de conversion étant Akimbo, vous pouvez tirer deux coups à la fois, résultant en un TTK instantané. La portée des JAK Wardens avant la mise à jour était plus comparable aux fusils à pompe les plus infâmes de CoD comme le 725 qui a été le cauchemar de nombreux joueurs.

Activision

Après le patch, les JAK Wardens ne peuvent maintenant effectuer qu’un seul tir mortel jusqu’à un peu plus de 10 mètres. Cela rend la pièce détachée rétro plus conforme au Lockwood 680.

De plus, le kit de conversion reste impitoyable car cette portée de dégâts maximale s’applique uniquement lorsque les deux coups atterrissent directement au centre de l’estomac ou du torse de l’ennemi. Contre des cibles en mouvement dans les parties réelles, il est peu probable que vous tuiez quelqu’un en seulement deux coups à moins que vous ne soyez à quelques mètres.

Même après les nerfs, les JAK Wardens restent le meilleur fusil à pompe de Modern Warfare 3 grâce à sa cadence de tir rapide et à son incroyable vitesse de tir après le sprint. Cependant, l’écart entre celui-ci et les autres fusils à pompe est beaucoup plus petit et il ne surpasse plus complètement les alternatives.

