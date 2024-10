Le Master Chief de Halo devait rejoindre CoD à l’occasion d’un crossover abandonné

Deux géants du FPS étaient sur le point de se rencontrer, alors que le Master Chief devait initialement rejoindre Call of Duty dans une collaboration événementielle avec Halo. Cependant, ce crossover a finalement été abandonné.

Dans l’ère des jeux en tant que service, les collaborations entre franchises sont devenues courantes. Fortnite intègre régulièrement des personnages iconiques et des célébrités du monde réel, et d’autres jeux suivent la tendance, Call of Duty étant en tête de liste.

L’article continue après la publicité

Au fil des années, nous avons vu de tout, des stars de la NBA aux héros d’action hollywoodiens. Naturellement, lorsque Microsoft a finalisé son rachat historique de 68,7 milliards de dollars d’Activision Blizzard, les spéculations quant aux collaborations possibles ont commencé à se multiplier.

L’article continue après la publicité

En haut de la liste des hypothèses figurait Halo. Pouvions-nous vraiment voir Halo croiser Call of Duty ? Selon des leakers, cette idée a effectivement été discutée, et des plans étaient même en préparation pour que cela se concrétise en 2024.

L’article continue après la publicité

Un pack Master Chief en préparation

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait jamais été faite, et que l’image ci-dessus ne soit qu’une création de fan, Microsoft et Activision ont apparemment travaillé sur l’introduction de Halo dans Call of Duty, d’une manière ou d’une autre. Plus précisément, un pack du Master Chief était en préparation, d’après un insider bien connu, TheGhostOfHope.

Ce pack devait intégrer le célèbre Spartan dans Call of Duty, en lui attribuant son propre skin d’opérateur, accompagné de nombreux objets cosmétiques comme c’est souvent le cas avec ces packs. Des plans d’armes (avec l’Épée Énergétique comme arme de mêlée probablement), des porte-bonheurs, des émotes et d’autres éléments étaient prévus pour arriver lors d’une mise à jour saisonnière durant le cycle de Modern Warfare 3.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourquoi le projet a-t-il été abandonné ?

La raison pour laquelle ce projet a été annulé reste un mystère pour l’instant. Notre site partenaire, CharlieIntel, a également entendu parler de cette collaboration plus tôt cette année, mais les raisons de son annulation demeurent inconnues.

Cependant, il est évident que la possibilité d’un tel crossover existe toujours. Les deux éditeurs ne semblent pas totalement fermés à l’idée, et il est donc fort possible que nous voyions un jour Halo faire son entrée dans Call of Duty dans les années à venir.

L’article continue après la publicité

Inversement, des projets Halo en cours pourraient également voir des éléments de Call of Duty y faire leur apparition. Mais pour l’instant, il faudra patienter et voir comment tout cela évolue.