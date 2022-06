Un manque de recul dans Warzone ? Certains l’affirment

L’expert en statistiques de Warzone, Anthony Zachman, également connu sous le nom de “TrueGameData”, supplie les développeurs de donner plus de recul aux armes dans le battle royale

Warzone reçoit enfin du nouveau contenu alors que la Saison 3 du battle royale touche à sa fin. La Saison 4 de Warzone Pacific semble apporter des changements après une méta plutôt stagnante tout au long de la Saison 3.

Lire aussi – Rotation des cartes dans Warzone, une grande première pour le jeu

Bien que le NZ-41 ait récemment pris la tête du classement, la Saison a été dominée par des armes au recul facile à contrôler comme le STG44, le BAR et le LMG Type 11.

Advertisement

Il semble que l’expert en statistiques de Warzone, TrueGameData, en ait assez de cette tendance et demande aux développeurs de donner plus de recul aux armes.

Plus de recul pour les armes dans Warzone

Le 20 juin 2022, TrueGameData a publié un tweet concernant le recul des armes dans Warzone Pacific, suppliant les développeurs de “donner du recul aux armes à feu”.

La méta de Warzone Saison 3 a été dominée par des armes ayant le potentiel de détruire les ennemis à longue distance grâce à un très faible recul et des dégâts importants. Ces armes comprennent le STG44 et le NZ-41, qui ont été parmi les armes les plus populaires de la Saison.

Advertisement

TrueGameData dit qu’il est “fatigué d’être tué à 150m sans que les adversaires ne manquent un seul tir”.

Please give guns some recoil, holy am I ever tired of being beamed from 150m with them not missing a single shot — 𝗧𝗿𝘂𝗲𝗚𝗮𝗺𝗲𝗗𝗮𝘁𝗮 (@TrueGameData) June 20, 2022

En clair, l’expert en statistiques de Warzone estime que les armes doivent avoir plus de recul et qu’il devrait être plus difficile pour les joueurs de réussir tous leurs tirs lorsqu’ils tirent sur des joueurs à distance.

Il semble qu’ils ne soient pas les seuls à penser de la sorte, puisque les joueurs dans les commentaires partagent également des opinions similaires. Un utilisateur de Twitter déclare : “C’est à peu près la raison pour laquelle j’ai arrêté de jouer à WZ, les AR et les LMG surclassant toutes les autres armes à feu à distance, c’est tellement ennuyeux.”

Advertisement

Lire aussi – Ces statistiques Warzone démontrent les faiblesses des armes de Cold War et Modern Warfare

“C’est pour cela que le récent nerf des snipers est assez frustrant, parce que maintenant il n’y a pas de réelle compétition à moyenne et longue portée.”

Espérons que la Saison 4 se penchera sur ces problèmes, car il est vraiment dommage de constater à quel point la méta Warzone est devenue limitée.