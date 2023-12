Le manque de réalisme de certains skins amuse les joueurs de MW3

Call of Duty a considérablement changé au fil des années, et les fans regrettent certains de ces changements, notamment l’équilibre entre les designs de skins réalistes et fantaisistes.

Modern Warfare 2019 et l’arrivée de Warzone ont marqué une période significative pour Call of Duty, où le titre recevrait les cloches et sifflets des jeux en service continu. Un soutien constant serait injecté dans le titre tout au long de l’année via de nouvelles armes, cartes, modes, et plus encore.

Le plus grand point saillant du nouveau soutien vient des cosmétiques en jeu, qui ont toujours été un sujet délicat pour les fans de la série. Certains fans plaident pour une approche réaliste des skins en jeu, tandis que d’autres sont un peu plus laxistes dans leurs désirs.

Cependant, où Call of Duty se positionne avec ses skins et cosmétiques en 2023 est tout un spectacle, laissant les fans avec de nombreuses questions.

Les fans de CoD s’interrogent sur l’état des skins du jeu

Partagé sur le subreddit ModernWarfare III, un fan a ouvert les vannes de la discussion autour de l’état de la franchise. “La franchise la plus bipolaire de tous les temps”, ont-ils déclaré avant de continuer avec : “Pourquoi cela continue-t-il de se produire ?”

Dans ce contexte, quatre photos choisies illustrent la différence marquée dans les tons entourant CoD au fil des ans, en commençant par les jours de CoD 4 : Modern Warfare jusqu’à Modern Warfare 3 de cette année.

Gardez à l’esprit que les photos à gauche sont des segments de campagne, donc ce n’est pas une comparaison équitable à faire entre la campagne et le multijoueur.

Cela dit, le fait est, comme l’a commenté un utilisateur : “Parce que ça se vend. C’est aussi simple que ça.” Rien ne rapporte plus d’argent que Nicki Minaj perdant un combat contre un soldat portant une tête de rat géante, ou Billy the Puppet et Master Shredder terrorisant vos parties.

Là où nous en sommes actuellement, MW3 n’a pas l’intention de faire dans la demi-mesure, avec de nouveaux skins présentant des têtes de rennes farfelues ou des thèmes d’anime. Ceci dit, il est toujours amusant de faire un pas en arrière et de regarder l’évolution des skins et cosmétiques en jeu de CoD.

