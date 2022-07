Le manque d’équilibrage dans la Saison 4 de Warzone rend des joueurs coléreux

La méta de la Saison 4 de Call of Duty: Warzone Pacific a créé des frustrations majeures dans la communauté à cause d’un réel manque d’équilibrage.

On ne peut clairement pas reprocher à Warzone un manque de contenu. Il y a actuellement 129 armes avec lesquelles vous pouvez jouer sur le battle royale de Call of Duty grâce à Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard. Cependant, elles ne sont pas toutes autant utilisées car leur puissance n’est jamais égale.

Bien entendu, les joueurs ne s’attendent pas à ce que toutes les armes soient surpuissantes et équivalentes en terme de puissance mais une méta diversifiée aiderait à rendre le jeu encore plus amusant. Malheureusement, ce n’est pas vraiment le cas dans cette nouvelle Saison 4 avec une arme en particulier qui a fait basculer toutes les autres.

Advertisement

Lire aussi – Cardi B fait un clin d’œil à Call of Duty dans son dernier clip

Aucune arme ne peut rivaliser avec le NZ-41 depuis de longues semaines maintenant. Les développeurs ont tenté de réduire sa puissance à trois reprises lors de différentes mises à jour mais c’est toujours la meilleure arme de la Saison 4 et de loin.

Sur Reddit, un utilisateur a publié un tableau intéressant où on voit que le NZ-41 est plus utilisé que presque toutes les autres catégories d’arme réunies.

Lorsque l’on combine tous les fusils de précisions, les fusils tactiques, les fusils à pompe et les mitrailleuses, on voit que tout ces armes ne sont même pas autant utilisées à la fois (14,84% d’utilisation) que le NZ-41 à lui seul (15,81% d’utilisation).

Advertisement

Lire aussi – La communauté Warzone exige un up du pathétique Kar98k

Il y a réellement un problème d’équilibrage sur Call of Duty: Warzone Pacific actuellement et nous espérons vraiment que les développeurs sauront s’en rendre compte rapidement afin de corriger ce qu’il ne va pas.