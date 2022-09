Malgré un faible pickrate sur Warzone, cette arme pourrait bouleverser la méta

Alors que la Saison 5 vient de faire ses débuts sur Warzone, apportant avec elle un nouvel équilibrage, les joueurs doivent revoir leurs plans pour s’illustrer dans le feu de l’action, c’est l’occasion ou jamais pour certaines armes de se faire une place au soleil.

Lorsqu’il s’agit de tirer son épingle du jeu sur Warzone, les réflexes et l’adresse sont des compétences incontournables, mais pour mettre toutes les chances de son côté, il faut en plus savoir miser sur les bonnes armes et les bons accessoires.

Le ratio K/D est un moyen courant pour les joueurs de Warzone de juger de l’efficacité d’une arme. Si généralement les armes les plus populaires sont également celles avec les meilleurs K/D, il y a néanmoins des exceptions à la règle, comme pour la MG 82, qui malgré un taux de sélection au ras des pâquerettes semble avoir tout pour plaire.

Activision La MG82 est bien trop sous-estimée.

La MG 82, l’arme de demain sur Warzone ?

Actuellement, selon WZRanked, la MG 82 a un taux de sélection de 0,04%, ce qui en fait l’une des armes les moins utilisées de Warzone, derrière des armes complètement oubliées comme l’Origin 12 et le Dragunov.

Cependant, c’est une tout autre histoire si l’on tient compte du ratio K/D et du taux de victoire. En ce qui concerne le premier son K/D de 1,17, ce qui la place dans le top 10, mais c’est son taux de victoire qui fait vraiment la différence.

Avec un impressionnant winrate de 7,49 %, la mitrailleuse atterrit directement dans le top 1. Moralité, ses performances sont largement supérieures à son taux de sélection. En y ajoutant les bons accessoires, la MG 82 peut faire des ravages.

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 16.4″

: Corps expéditionnaire 16.4″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

: Poignée Agent de terrain Poignée arrière : Revêtement de serpent

Bien qu’il s’agisse d’une arme incroyablement puissante à moyenne et à longue portée, les joueurs auront besoin d’une arme à courte portée pour éviter les ennuis. Pour ce faire, l’Armaguerra 43 ou le PPSh-41 devraient largement faire l’affaire. Combinez ces armes éprouvées et fiables avec ce géant endormi et vous serez sur la bonne voie pour enchaîner les victoires sur Warzone.