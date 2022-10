Malgré le dernier équilibrage, les armes de Vanguard continuent de dominer Warzone

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Il ne reste plus que quelques semaines avant que Warzone 2 et Modern Warfare 2 fassent leurs débuts et même si Raven Software a récemment amélioré les armes de Modern Warfare, les armes de Vanguard continuent plus que jamais de dominer la Saison 5 Rechargée de Warzone.

Bien que Warzone mette à disposition des joueurs près de 200 armes issues des 3 derniers titres de la licence Call of Duty, les armes de Modern Warfare restent celles qu’ils préfèrent. Encore aujourd’hui les joueurs ressentent beaucoup de nostalgie pour les débuts de Verdansk et ses métas, et louent l’attention portée par Infinity Ward dans la conception de leurs armes.

Néanmoins, depuis que les armes de Vanguard ont fait leur apparition sur Warzone en décembre 2021, elles dominent irrémédiablement le battle royale. À présent que Warzone 2 s’apprête à mettre fin à Warzone tel que nous le connaissons, Raven Software a tenté de ramener les armes de Modern Warfare dans la méta. Cependant, ce sont toujours les armes de Vanguard qui restent au sommet.

Si certaines armes emblématiques de Modern Warfare, comme le Grau 5.56, le M4A1, le Kilo et le HDR, figurent dans le top 10 des armes les plus populaires du battle royale, il existe toujours un écart considérable entre les taux de sélection des armes de Vanguard et celles de Modern Warfare ou même Cold War.

Selon WZRanked, malgré les buffs et les nerfs déployés avec la Saison 5 Rechargée, les armes de Vanguard représentent près de 60 % des choix des joueurs. À titre de comparaison, les armes Modern Warfare sont choisies moins de 30 % du temps, et les armes Cold War moins de 20 %.

WZRanked Les armes de Vanguard sont bien plus présentes sur Warzone que les armes de Cold War et Modern Warfare.

Il faut généralement du temps aux joueurs pour adopter pleinement une nouvelle méta, mais l’Armaguerra 43, la Carabine Cooper et la MP40 de Vanguard sont toujours les 3 armes les plus populaires du battle royale, avec des taux de sélection et de victoire élevés.

Si quelques armes de Modern Warfare affichent des taux de sélection raisonnablement élevés, elles sont pénalisées par de faibles ratios K/D et taux de victoire. Malgré les différents équilibrages, il semble que les armes de Vanguard restent toujours les plus populaires auprès des joueurs, représentant pour eux la meilleure option pour remporter quelques victoires supplémentaires avant l’arrivée de la Warzone 2 le 16 novembre.