Activision a récemment révélé la dernière addition au casting de Modern Warfare 3 à travers une bande-annonce. L’un des plus grands antagonistes de Modern Warfare, Vladimir Makarov, est de retour ! Voici tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur son implication dans ce nouvel opus.

Récemment, la campagne marketing de Modern Warfare 3 a pris de l’ampleur. Alors qu’il ne reste plus que quelques jours avant le reveal, Activision lève peu à peu le voile sur ce nouvel opus, dont la sortie est confirmée pour le 10 novembre 2023.

Modern Warfare 3 reprendra là où MW2 s’était arrêté, avec le retour de plusieurs personnages emblématiques de la franchise, ainsi que l’ajout de nouveaux personnages. Récemment, le retour de Makarov a été annoncé, avec un petit aperçu de l’acteur qui l’incarnera.

Makarov revient dans Modern Warfare 3

Après plusieurs teasers dans la campagne MW2 et le mode Raids, c’est désormais officiel, Vladimir Makarov va faire son grand retour dans Modern Warfare 3.

Dans la nouvelle bande-annonce, on aperçoit le nouveau visage de Vladimir Makarov, l’un des antagonistes les plus emblématiques, mais aussi les plus détestés de la saga Modern Warfare, que les joueurs devront à nouveau affronter dans MW3.

Dans la bande-annonce, la voix du Capitaine Price présente la “menace ultime”, la décrivant comme “une force du mal, cherchant à déchirer le monde, morceau par morceau.” Il souligne l’immense pouvoir de cette menace, notant que “pour lui, chaque allié est une arme, chaque spectateur un bouclier.” On s’attend donc à voir Makarov affronter à nouveau Price et sa Task Force 141.

Dans les titres précédents, Vladimir Makarov était à la tête d’un groupe extrémiste ultranationaliste, mentoré par Imran Zakhaev. Il est resté un antagoniste invisible et influent dans le premier Call of Duty 4 : Modern Warfare et il est ensuite apparu en tant qu’antagoniste principal dans le Modern Warfare 3 de 2011.

Qui incarne Makarov dans MW3 ?

C’est l’acteur bulgare Julian Kostov qui va donner vie à Makarov dans Modern Warfare 3. Il a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux peu après la sortie de la bande-annonce.

Kostov est un acteur et producteur qui est apparu dans des séries comme Shadow and Bone et Le livre perdu des sortilèges : a discovery of witches.