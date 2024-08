La MAJ Warzone Saison 5 Rechargée bouleverse la méta avec des nerfs majeurs

La mise à jour de la Saison 5 Rechargée de Warzone a introduit de nombreux ajustements d’équilibrage des armes dans le but de secouer la méta. L’objectif semble atteint, car deux des armes qui dominaient complètement cette saison ont été frappées de nerfs majeurs.

Depuis leur ajout au début de la Saison 5, le STG44 et la Static-HV étaient les deux armes les plus puissantes du jeu. Le fusil d’assaut de la Seconde Guerre mondiale régnait en maître sur les combats à longue distance, tandis que la mitraillette balayait la concurrence en combat rapproché.

La Static-HV a particulièrement été touchée par le patch de mi-saison, avec un nerf sur sa portée de dégâts globale et une réduction des multiplicateurs de dégâts à la tête, aux jambes et aux pieds. Le changement le plus notable est la réduction de sa portée de dégâts proche à moyenne, passant de 30,48 mètres à 25,4 mètres, et la diminution du bonus de dégâts à la tête de x1,4 à x1,2.

En d’autres termes, la portée de dégâts la plus efficace de la mitraillette a été réduite de cinq mètres, ce qui la rend moins viable à mi-distance. La modification des dégâts à la tête réduit également de manière significative le TTK à courte portée, permettant à d’autres armes de sa catégorie, comme la Superi 46, de rivaliser.

Activision La Static-HV a été la meilleure mitraillette de Warzone depuis le lancement de la Saison 5.

Pendant ce temps, le STG44 a subi un nerf général, avec une réduction de ses dégâts max, passant de 36 à 32. Peu importe la distance, l’endroit où vos tirs atterrissent, ou les accessoires que vous utilisez, ce fusil d’assaut ne peut plus infliger plus de 34 points de vie par tir.

Tout comme la Static-HV, cela aura un impact considérable sur son TTK dans toutes les situations et réduira l’écart entre le STG et d’autres prétendants à la méta, tels que le SVA 545.

Seul le temps nous dira à quel point ces armes seront affectées par ces nerfs et si elles pourront maintenir leur popularité. Quoi qu’il en soit, ne soyez pas surpris de voir des fusils d’assaut comme le MCW et des mitraillettes comme la FJX Horus apparaître plus fréquemment à l’approche de la Saison 6 de Warzone.

Cependant, si vous êtes un fan du multijoueur, vous n’avez pas à vous inquiéter de ces nerfs, car les deux armes n’ont pas été touchées dans MW3.

Ces changements majeurs vont certainement redéfinir la méta de Warzone, et il sera intéressant de voir comment les joueurs s’adapteront à ces ajustements dans les semaines à venir.