Les tricheurs pourraient être plus durs à repérer dans Warzone 2

Alors que le coup d’envoi de Warzone 2 se profile à l’horizon, la communauté Call of Duty commence à craindre que les tricheurs y prolifèrent sans être inquiétés, faute de pouvoir être correctement signalés par les joueurs.

Sur Warzone et Vanguard, les joueurs sont confrontés au quotidien à des adversaires qui usent et abusent des aimbots et des wallhacks pour s’assurer une victoire des plus faciles. Bien qu’au fil des saisons les développeurs aient fait quelques progrès dans leur lutte contre les tricheurs, notamment grâce à l’arrivée de RICOCHET, le problème est malheureusement loin d’être réglé.

Après tout, aucun système anti-triche n’est vraiment sans faille, c’est pourquoi Activision se sert également des signalements réguliers des joueurs pour tenter d’endiguer l’afflux des tricheurs sur les différents Call of Duty.

Malheureusement, après avoir assisté au Call of Duty Next, les joueurs s’inquiètent du fait qu’à cause d’une modification du mode spectateur les signalements ne soient plus aussi efficaces dans Warzone 2.

Des tricheurs impossibles à prendre la main dans le sac sur Warzone 2 ?

Sur Reddit, un joueur s’est inquiété du nouveau fonctionnement du mode spectateur du jeu, qui ne permet plus d’avoir une perspective à la première personne du joueur que vous observez.

Bien que cela puisse sembler plus agréable sur le papier, ce n’est pas sans poser problème. En effet, avec un tel angle, certains joueurs craignent que les tricheurs soient plus difficiles à repérer qu’auparavant.

“Vous ne pouvez plus les observer et voir à la [première] personne la manière dont ils visent. À la place, vous voyez une croix de visée et [une] vue par-dessus leur épaule”, a déclaré l’auteur de la publication. “Pour moi, cela ne favorisera [pas] le signalement des hackers, car vous ne pouvez pas être certain de leur visée avec cette vue.”

Comme le suggère TheRealThorsArmy, jusqu’ici repérer les tricheurs était assez évident, puisque l’on pouvait voir leur viseur se verrouiller directement sur les joueurs adverses. En supprimant la vue à la première personne, ça risque d’être beaucoup plus compliqué d’être certain d’avoir affaire à un tricheur, si bien que les faux signalements pourraient rapidement se multiplier, laissant ainsi les tricheurs se fondre dans la masse.

Dans les commentaires de nombreux internautes ont abondé en ce sens, suppliant Infinity Ward de modifier le système avant la sortie du battle royale, prévue pour le 16 novembre. Reste à voir s’ils seront entendus.