Les tricheurs envahissent à nouveau Warzone

Les joueurs de Warzone sont absolument furieux car les tricheurs sont plus présents que jamais sur le battle royale depuis la mise à jour de la Saison 5 Rechargée.

Alors que les tricheurs font leur loi sur le battle royale depuis le lancement du jeu, lorsque les développeurs ont levé le voile sur le lancement de Warzone Pacific et de son système anti-triche flambant neuf en décembre dernier, beaucoup espéraient que la situation s’améliorerait sensiblement, malheureusement c’est loin d’être le cas.

Si les tricheurs semblent être aujourd’hui moins nombreux sur le battle royale, il ne faut pas oublier qu’avant le lancement de RICOCHET les joueurs rencontraient un tricheur dans presque chaque lobby, le problème est loin d’être résolu pour autant. Il a même tendance à empirer à chaque nouvelle mise à jour.

Au grand dam des joueurs, une fois encore, le nombre de tricheurs a augmenté de manière significative depuis le coup d’envoi de la Saison 5 Rechargée.

Les tricheurs reviennent en force sur Warzone avec la Saison 5 Rechargée

Les joueurs ont commencé à pointer du doigt sur Reddit l’augmentation du nombre de tricheurs quelques jours seulement après le patch Saison 5 Rechargée. Très vite les publications se sont multipliées alors que les joueurs partageaient leurs récentes mésaventures.

“Pourquoi est-ce qu’à chaque fois qu’il y a un nouvel événement ou une grosse mise à jour, tous les tricheurs sautent dessus”, a écrit un joueur.

Dans un autre fil de discussion, un joueur a souligné que depuis la dernière mise à jour, le nombre de tricheurs avait considérablement augmenté et qu’il n’était pas rare d’en croiser au moins 1 dans chaque partie.

“Je n’ai pas encore trouvé de tricheur flagrant qui utilise des aimbots, mais pour l’amour de Dieu, dans tous les jeux auxquels j’ai joué cette semaine, il y avait au moins un tricheur qui utilisait des wallhack”, a déclaré le joueur. “Il y en a tellement et ils n’essaient même pas de le cacher, c’est tellement évident.”

“Je me considère suffisamment bon pour faire la différence entre le moment où l’autre joueur a mieux joué que moi et celui où quelque chose ne va pas. Je peux reconnaître un joueur avec un bon sens du jeu et un autre qui utilise clairement un logiciel”, a-t-il ajouté.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que les tricheurs font des ravages dans Warzone, et ce ne sera pas la dernière non plus. Il ne reste plus qu’à espérer que les améliorations de RICOCHET promises dans Warzone 2 porteront leurs fruits.