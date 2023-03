Les Quatuors sont devenus injouables sur Warzone 2 à cause des tricheurs

Alors que les tricheurs empoisonnent le quotidien des joueurs de Warzone 2 depuis le tout premier jour, la situation semble avoir empiré depuis peu, rendant les Quatuors injouables.

Obtenir une Nuke sur Warzone 2 est l’un des défis les plus difficiles du jeu. Il faut faire preuve d’une certaine adresse et avoir un mental d’acier pour parvenir au but, qui à bien des égards, dépend aussi de la chance.

La route est tellement semée d’embûches que des joueurs ont commencé à tricher pour parvenir à leurs fins. Le problème des DDoS a pris une telle ampleur ces derniers temps que certains joueurs évitent complètement Al Mazrah à cause de cela.

L’article continue après la publicité

Pourquoi les Quatuors de Warzone 2 sont “injouables” ?

La situation s’est tellement dégradée qu’un joueur a partagé une publication sur Reddit pour mettre en garde les autres joueurs et leur conseiller de fuir Al Mazrah.

“Les tricheurs font des ddos sur les serveurs de Quatuors en permanence et cela détruit les serveurs.”, a-t-il déclaré avant de préciser qu’ils faisaient ça pour obtenir le skin spécial Nuke.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Plus de 95 % de mes parties en Trios, ainsi que celles de plusieurs autres personnes que je connais, se sont déroulées de manière tout à fait correcte, claire et sans lag. Cependant, dès que l’un d’entre nous passe en mode Quatuor, 100 % de nos matchs ne sont plus que des farces absurdes où l’on saute partout et où l’on se téléporte.”, a-t-il ajouté.

L’article continue après la publicité

Plusieurs internautes ont partagé leurs mésaventures dans les commentaires, et la plupart d’entre eux s’accordent à dire que les Quatuors subissent la pire des punitions.

Les autres escouades d’Al Mazrah semblent pour l’instant être relativement à l’abri, mais cela ne veut pas dire qu’il en sera toujours ainsi. Ashika Island est un peu plus sûre également, car il est impossible d’y obtenir une Nuke.

Il ne reste plus qu’à espérer que les développeurs parviendront à arranger la situation avant le lancement de la Saison 3.