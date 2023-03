Les problèmes de latence sont “hors de contrôle” sur Warzone 2

À bout de nerfs, les joueurs de Warzone 2 s’insurgent des problèmes de latence et des pertes de paquets complètement “hors de contrôle” qui, selon eux, ont rendu le battle royale injouable.

Jusqu’à présent, la Saison 2 de Warzone 2 avait été plutôt bien accueillie par les joueurs. En même temps, en tant que première mise à jour majeure de l’année, elle a apporté une tonne de changements au battle royale tout en introduisant une pléthore de nouveautés, avec comme fer de lance Ashika Island.

Alors que la plupart des demandes de la communauté semblaient avoir été entendues, certains joueurs sont même allés jusqu’à dire que Warzone 2 semblait avoir fait peau neuve suite aux améliorations apportées par cette nouvelle saison.

Cependant, bien qu’elle ait été bien accueillie, cela ne veut pas dire que la Saison 2 est exempte de problèmes. Après avoir fait les frais de crashs à répétition au cours de la Saison 1, c’est à présent les pertes de paquets et les problèmes de latence qui perturbent le quotidien des joueurs.

Les problèmes de latence et les pertes de paquets de la Saison 2 de Warzone 2 rendent fous les joueurs

Dans une publication sur Reddit, un internaute s’en est prix aux développeurs pour les problèmes de latence et de perte de paquets qui ont récemment rendu le battle royale injouable.

“Depuis le lancement de la Saison 2 environ, j’ai eu plus de parties avec des problèmes de latence et/ou des pertes de paquets que de parties sans”, a-t-il déclaré. “Je viens d’essayer de rejoindre 3 parties solo différentes et à chaque fois, ma latence oscillait entre 150 et 300. D’autres fois, au cours des dernières semaines, la latence semble normale, mais mes coéquipiers et moi avions des pertes de paquet de façon périodique.”

“Parfois, certains membres de l’équipe ont ces problèmes et d’autres non, et vice versa.”, a-t-il ajouté. “Si je teste ma latence sur l’un des différents sites de test de vitesse internet, elle est normale. Que diable est-il arrivé aux serveurs ? Et plus important encore, vont-ils faire quelque chose pour y remédier ?!”

Dans les commentaires de nombreux internautes ont indiqué avoir rencontré régulièrement les mêmes problèmes, à tel point que certaines envisagent même de ne pas revenir sur le battle royale tant qu’ils perdureront.

Certains joueurs doutent néanmoins que les développeurs prennent des mesures. “C’est la même chose pour moi. Ils ne feront probablement rien tant que les gens continuent de jouer au jeu”, ont-ils avancé. Il ne reste plus qu’à espérer que des mesures seront tout de même prises.