Les améliorations apportées à RICOCHET pour Modern Warfare 2 et Warzone 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Voici tout ce que vous devez savoir sur les améliorations apportées à RICOCHET avant le lancement de Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Pour la toute première fois, les joueurs bénéficieront de l’anti-triche RICOCHET dès le lancement d’un nouveau titre de la franchise Call of Duty. En effet, les développeurs ont tenu à ce que RICOCHET soit actif sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 dès le premier jour.

Lorsque les développeurs ont présenté RICOCHET à la communauté Call of Duty pour la Saison 1 de Warzone Pacific, ils ont également précisé qu’il continuerait à évoluer et à s’améliorer au cours des mois et des années à venir.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les améliorations apportées à RICOCHET et qui seront actives dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Activision De nombreux tricheurs ont été bannis avant le lancement de Modern Warfare 2.

Un RICOCHET 2.0 pour Modern Warfare 2 et Warzone 2

Les joueurs pourront compter sur le pilote de sécurité au niveau du noyau du PC de RICOCHET pour enrayer l’affluence de tricheurs lors du lancement de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Dès le 28 octobre et le 16 novembre, les joueurs bénéficieront de nouvelles fonctionnalités supposées aider l’anti-triche à être plus efficace.

Selon l’équipe RICOCHET, cette version actualisée “fonctionnera sur une nouvelle plateforme de sécurité unifiée.” Les joueurs peuvent s’attendre à une meilleure détection et à de nouvelles techniques pour lutter contre les tricheurs dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Les améliorations apportées à RICOCHET peuvent être regroupées en 3 catégories.

Atténuation des dégâts causés par les tricheurs

Les techniques d’atténuation, autrement dit la méthode permettant de réduire ou le nombre d’actes de triche, seront de retour dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Les joueurs de Warzone Pacific seront familiers de certaines de ces techniques dont ils ont été témoins par le passé, comme le bouclier de dégâts et leur désarmement.

Serveur et client

Les jeux Call of Duty sont souvent le fruit d’une collaboration entre différents studios. L’équipe RICOCHET travaillera donc avec les studios partenaires de Call of Duty pour transformer “la façon dont le client et le serveur du jeu communiquent, en migrant certains processus pour qu’ils soient alimentés côté serveur en plus du client”.

Cette collaboration entre les développeurs et l’équipe RICOCHET devrait permettre une plus grande cohésion entre les différents groupes qui cherchent à lutter contre les tricheurs.

Mises à jour du pilote de sécurité au niveau du noyau du PC

Le pilote au niveau du noyau du PC de RICOCHET devrait subir une mise à jour majeure pour le lancement de Modern Warfare 2. Dans l’ensemble, l’équipe RICOCHET a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que RICOCHET continue d’évoluer.

Non seulement le pilote mis à jour fournira plus de données aux équipes de sécurité de Call of Duty, mais grâce à la nature en constante évolution de RICOCHET, l’anti-triche ne devrait jamais se sentir dépassé car il continuera à détecter et à atténuer l’efficacité des tricheurs.

Rapport d’activité de RICOCHET pendant la bêta de Modern Warfare 2

Au cours de la bêta de Modern Warfare 2, seul un système partiel était actif. Cela a permis à l’équipe RICOCHET de recueillir des données précieuses, d’autant plus que la bêta de Modern Warfare 2 a battu un record de participation.

Le rapport d’activité de RICOCHET confirme que plus de 20 000 bans ont été effectués au cours de la bêta de Modern Warfare 2. En outre, 60 000 comptes supplémentaires ont été bannis avant la bêta.

Les données révèlent que 72 % des joueurs ont été détectés et bannis avant qu’ils ne puissent causer de réels dommages pendant la bêta de Modern Warfare 2.

Le rapport a également indiqué que “les joueurs qui ont fait l’objet de signalements qui pourraient entraîner le bannissement définitif de leur compte” n’ont pas été bannis sans raison.

Le numéro de téléphone obligatoire

Après le lancement d’Overwatch 2, les joueurs ont craint que le numéro de téléphone obligatoire pour profiter du jeu de tir de Blizzard fasse également son chemin vers Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Alors que la grogne montait sur la toile, Activision a indiqué que les exigences pour Modern Warfare 2 et Warzone 2 ne sont pas les mêmes que celles d’Overwatch 2. Seuls les joueurs sur PC devront fournir un numéro de téléphone attaché à leur compte pour pouvoir jouer.

“La politique en matière de SMS pour Modern Warfare II et Warzone 2 sur Battle.net est la même que l’exigence pour Warzone sur PC, qui a été mise en œuvre en mai 2020. Un numéro de téléphone mobile doit être lié à votre compte Steam pour jouer à Modern Warfare II sur cette plateforme.”

En d’autres termes, si vous jouez à Warzone sur PC depuis mai 2020, aucune démarche supplémentaire ne sera nécessaire.